Resultados segunda vuelta Elecciones Presidenciales 2025 en Peñalolén hoy: quién ganó entre Kast y Jara / Sebastian Beltran Gaete

Debido a su número de ciudadanos, Peñalolén, con 188.649 votantes habilitados, es una de las comunas clave para la segunda vuelta presidencial 2025.

Este domingo 14 de diciembre, miles de vecinos acudieron a las urnas para elegir entre José Antonio Kast y Jeannette Jara, en un proceso histórico por ser la primera elección presidencial con voto obligatorio e inscripción automática.

En términos electorales, Peñalolén ha sido una comuna consistentemente favorable a candidaturas de centroizquierda, aunque con zonas donde el apoyo a los sectores conservadores es más alto.

Resultados de la segunda vuelta de las Elecciones 2025 en Peñalolén, Santiago:

Los resultados del Servel muestran cómo se comportó el patrón electoral esta comuna: