Resultados segunda vuelta Elecciones Presidenciales 2025 en Maipú hoy: quién ganó entre Kast y Jara

La segunda comuna con más votantes de Chile, Maipú, vuelve a situarse en el centro de la atención nacional durante la segunda vuelta presidencial de este 14 de diciembre de 2025.

Con un padrón de 397.910 electores habilitados, la comuna es considerada un “bastión decisivo” en cualquier elección y un territorio estratégico para ambos candidatos: José Antonio Kast y Jeannette Jara.

Maipú es conocida por su diversidad interna. Es una comuna con sectores urbanos consolidados, amplias zonas residenciales y una alta presencia de jóvenes y familias de clase media y media-baja.

Esta es la primera elección presidencial con voto obligatorio e inscripción automática, con unos 15,7 millones de ciudadanos habilitados para votar. El vencedor asumirá el cargo el 11 de marzo del 2026, cuando el Presidente Gabriel Boric entregue la banda presidencial.