Resultados segunda vuelta Elecciones Presidenciales 2025 en Las Condes hoy: quién ganó entre Kast y Jara / Diego Martin

Las Condes es una de las comunas con mayor peso electoral en Chile, con 280.952 personas habilitadas para votar en la segunda vuelta presidencial 2025.

Este domingo 14 de diciembre, miles de vecinos acudieron a las urnas para definir quién gobernará el país entre 2026 y 2030: José Antonio Kast o Jeannette Jara.

Esta elección marcó un hito, ya que es la primera presidencial con inscripción automática y voto obligatorio, lo que elevó el padrón nacional a 15,7 millones de ciudadanos.

Resultados de la segunda vuelta de las Elecciones 2025 en Las Condes, Santiago:

Los resultados del Servel muestra cómo se comportó el patrón electoral de una de las comunas donde el voto conservador suele obtener los resultados más expresivos. Revisa los datos: