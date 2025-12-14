Resultados segunda vuelta Elecciones Presidenciales 2025 en La Florida hoy: quién ganó entre Kast y Jara

Este domingo 14 de diciembre se realiza la segunda vuelta de las Elecciones Presidenciales en Chile, donde José Antonio Kast y Jeannette Jara disputan la presidencia para el período 2026-2030.

Esta fue la primera elección presidencial con voto obligatorio e inscripción automática, con aproximadamente 15,7 millones de ciudadanos habilitados para votar. El vencedor asumirá el cargo el 11 de marzo del 2026 en una ceremonia en el Congreso.

En la comuna del sur de Santiago, hay 308.854 personas habilitadas para votar en las elecciones de 2025. Este número representa la cifra oficial de inscritos en el padrón electoral de la comuna para este proceso electoral.