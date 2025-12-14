;

Resultados preliminares Elecciones Presidenciales 2025: los países en los que ganó José Antonio Kast en el extranjero

Revisa acá los resultados preliminares fuera del país de estas elecciones.

Juan Castillo

SEGUNDO DEBATE ANATEL 2025

SEGUNDO DEBATE ANATEL 2025 / Hans Scott

Este domingo 14 de diciembre se dio inicio a la Segunda Vuelta de las Elecciones Presidenciales en Chile 2025, donde más de 15 millones de compatriotas votarán por el nuevo Presidente o Presidenta de Chile.

El proceso, no obstante, arrancó antes en el extranjero debido a la diferencia horario que Chile tiene con otros países.

En ese sentido, ya se conoce preliminarmente algunos resultados fuera del país, los que deberán ser ratificados más tarde por el Servel.

Australia

Jeannette Jara: 63,91%

José Antonio Kast: 36,09%

Nueva Zelanda

Jeannette Jara: 69,99%

José Antonio Kast: 30,01%

Malasia

José Antonio Kast: 76,92%

Jeannette Jara: 23,08%

Corea del Sur

Jeannette Jara: 73,58%

José Antonio Kast: 26,41%

Japón

Jeannette Jara: 67,94%

José Antonio Kast: 30,06%

Cabe recordar que estos datos son preliminares, por lo que deberán ser confirmadas por el Servicio Electoral de Chile (Servel)

