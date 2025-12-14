Los memes que marcaron la derrota de Jara en la segunda vuelta ante Kast

La derrota de Jeannette Jara en la segunda vuelta presidencial no solo se procesó en el plano político, sino también en redes sociales, donde sus propios adherentes desplegaron una oleada de memes marcados por la autocrítica, el humor resignado y la reivindicación identitaria.

Lejos del tono celebratorio de sus adversarios, los contenidos difundidos por simpatizantes de la exministra apuntaron a asumir el resultado sin renunciar a las convicciones del sector.

E incluso, en algunos casos, las imágenes apuntaron a los posibles cambios que traería un gobierno del líder del Partido Republicano.

Así, los memes de sus adherentes funcionaron como una catarsis colectiva y, al mismo tiempo, como una señal de recomposición: aceptar la derrota, procesarla con humor y reafirmar un proyecto político que, aseguran, seguirá vigente más allá del resultado en las urnas.

Vieja ql, ojalá le quiten todos los subsidios pic.twitter.com/Rbp9S8pUvi — Ayatan (@Ayatanland) December 14, 2025

Grande Imperātor Augustus José Antonio Kast. pic.twitter.com/5Sbiv6MkUu — Rey 🇨🇱💓🇺🇲 (@NylonRey) December 15, 2025