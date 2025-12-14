;

Los memes que marcaron la derrota de Jara en la segunda vuelta ante Kast

Con el 99% de mesas escrutadas por el Servel, la exministra no logró la mayoría de los votos para llegar al sillón presidencial de La Moneda.

Nelson Quiroz

Captura

Captura

La derrota de Jeannette Jara en la segunda vuelta presidencial no solo se procesó en el plano político, sino también en redes sociales, donde sus propios adherentes desplegaron una oleada de memes marcados por la autocrítica, el humor resignado y la reivindicación identitaria.

🔴 Elecciones Presidenciales 2025 en vivo: resultados en el extranjero, conteo del Servel y quién gana la segunda vuelta entre Kast y Jara hoy 🔴

Lejos del tono celebratorio de sus adversarios, los contenidos difundidos por simpatizantes de la exministra apuntaron a asumir el resultado sin renunciar a las convicciones del sector.

E incluso, en algunos casos, las imágenes apuntaron a los posibles cambios que traería un gobierno del líder del Partido Republicano.

Así, los memes de sus adherentes funcionaron como una catarsis colectiva y, al mismo tiempo, como una señal de recomposición: aceptar la derrota, procesarla con humor y reafirmar un proyecto político que, aseguran, seguirá vigente más allá del resultado en las urnas.

Contenido patrocinado

&#039;Cuestión muy fuerte llegaría a Chile&#039;: Latife Soto lanza preocupantes predicciones de salud mundial que traería muertes

'Cuestión muy fuerte llegaría a Chile': Latife Soto lanza preocupantes predicciones de salud mundial que traería muertes

Portal 12/12 para la abundancia: Estas son las recomendaciones para cada signo del zodiaco

Portal 12/12 para la abundancia: Estas son las recomendaciones para cada signo del zodiaco

Estrenan primer vistazo a película de Street Fighter: Así se ven Ryu, Ken y más en live action

Estrenan primer vistazo a película de Street Fighter: Así se ven Ryu, Ken y más en live action

Bruno Mars compara el impacto de “APT” con Gangnam Style: “Nunca antes lo había visto”

Bruno Mars compara el impacto de “APT” con Gangnam Style: “Nunca antes lo había visto”

&#039;Yo tengo 43 años, soy divorciada, sin hijos, pago mis impuestos. Tengo derecho a vivir mi sexualidad como quiero y a hacer chistes de lo que se me dé la gana&#039;

'Yo tengo 43 años, soy divorciada, sin hijos, pago mis impuestos. Tengo derecho a vivir mi sexualidad como quiero y a hacer chistes de lo que se me dé la gana'

Tendencias 2026: maquilladora adelanta los colores y técnicas que serán furor

Tendencias 2026: maquilladora adelanta los colores y técnicas que serán furor

¡Iron Maiden vuelve a Chile en 2026! La banda confirmó su regreso a Santiago y los detalles de la gira &#039;Run For Your Lives&#039;

¡Iron Maiden vuelve a Chile en 2026! La banda confirmó su regreso a Santiago y los detalles de la gira 'Run For Your Lives'

Pablito Pesadilla fusiona talentos con Bryartz para dar vida a &#039;EL ALMACÉN #09&#039;

Pablito Pesadilla fusiona talentos con Bryartz para dar vida a 'EL ALMACÉN #09'

Berta Lasala impacta tras revelar el millonario monto que hubiese recibido Daniel Alcaíno en el Festival de Viña

Berta Lasala impacta tras revelar el millonario monto que hubiese recibido Daniel Alcaíno en el Festival de Viña

Trivia: Dime cómo eres y te diré qué película de Navidad ver esta noche

Trivia: Dime cómo eres y te diré qué película de Navidad ver esta noche

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad