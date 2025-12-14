;

Los memes de los adherentes de Kast que marcaron su triunfo en la segunda vuelta

Tras oficializarse su llegada a La Moneda, las redes sociales estallaron en imágenes a favor del republicano y en burla a la derrota de Jeannette Jara.

Nelson Quiroz

CAPTURAS

CAPTURAS

La derrota de Jeannette Jara en la segunda vuelta presidencial no solo se expresó en las urnas, sino también con fuerza en redes sociales.

🔴 Elecciones Presidenciales 2025 en vivo: resultados en el extranjero, conteo del Servel y quién gana la segunda vuelta entre Kast y Jara hoy 🔴

Minutos después de que el Servel confirmara el triunfo de José Antonio Kast, X (ex Twitter), Instagram y TikTok se inundaron de memes que ironizaron sobre el resultado y, en particular, sobre el revés del oficialismo y del Partido Comunista en la carrera por La Moneda.

Las imágenes más viralizadas mezclaron humor político, provocación ideológica y referencias culturales ampliamente reconocibles. Uno de los memes compartidos mostraba al exdictador Augusto Pinochet riéndose.

Otros formatos apostaron por un humor más cotidiano y menos explícito. Ajíes, ungüentos como Hipoglos y escenas de dolor exagerado fueron utilizados para graficar el “ardor” de la derrota electoral, en alusión a la diferencia de más de 16 puntos porcentuales entre Kast y Jara.

El fenómeno de los memes se dio en paralelo a un análisis más profundo del resultado. Aunque Kast se impuso en las 16 regiones del país, Jara logró retener seis comunas del norte grande, principalmente en Antofagasta y Atacama, lo que fue utilizado por algunos usuarios para contrarrestar la narrativa del “arrasador triunfo” y reivindicar enclaves históricos de la izquierda.

Contenido patrocinado

&#039;Cuestión muy fuerte llegaría a Chile&#039;: Latife Soto lanza preocupantes predicciones de salud mundial que traería muertes

'Cuestión muy fuerte llegaría a Chile': Latife Soto lanza preocupantes predicciones de salud mundial que traería muertes

Portal 12/12 para la abundancia: Estas son las recomendaciones para cada signo del zodiaco

Portal 12/12 para la abundancia: Estas son las recomendaciones para cada signo del zodiaco

Estrenan primer vistazo a película de Street Fighter: Así se ven Ryu, Ken y más en live action

Estrenan primer vistazo a película de Street Fighter: Así se ven Ryu, Ken y más en live action

Bruno Mars compara el impacto de “APT” con Gangnam Style: “Nunca antes lo había visto”

Bruno Mars compara el impacto de “APT” con Gangnam Style: “Nunca antes lo había visto”

&#039;Yo tengo 43 años, soy divorciada, sin hijos, pago mis impuestos. Tengo derecho a vivir mi sexualidad como quiero y a hacer chistes de lo que se me dé la gana&#039;

'Yo tengo 43 años, soy divorciada, sin hijos, pago mis impuestos. Tengo derecho a vivir mi sexualidad como quiero y a hacer chistes de lo que se me dé la gana'

Tendencias 2026: maquilladora adelanta los colores y técnicas que serán furor

Tendencias 2026: maquilladora adelanta los colores y técnicas que serán furor

¡Iron Maiden vuelve a Chile en 2026! La banda confirmó su regreso a Santiago y los detalles de la gira &#039;Run For Your Lives&#039;

¡Iron Maiden vuelve a Chile en 2026! La banda confirmó su regreso a Santiago y los detalles de la gira 'Run For Your Lives'

Pablito Pesadilla fusiona talentos con Bryartz para dar vida a &#039;EL ALMACÉN #09&#039;

Pablito Pesadilla fusiona talentos con Bryartz para dar vida a 'EL ALMACÉN #09'

Berta Lasala impacta tras revelar el millonario monto que hubiese recibido Daniel Alcaíno en el Festival de Viña

Berta Lasala impacta tras revelar el millonario monto que hubiese recibido Daniel Alcaíno en el Festival de Viña

Trivia: Dime cómo eres y te diré qué película de Navidad ver esta noche

Trivia: Dime cómo eres y te diré qué película de Navidad ver esta noche

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad