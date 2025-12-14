Los memes de los adherentes de Kast que marcaron su triunfo en la segunda vuelta

La derrota de Jeannette Jara en la segunda vuelta presidencial no solo se expresó en las urnas, sino también con fuerza en redes sociales.

Minutos después de que el Servel confirmara el triunfo de José Antonio Kast, X (ex Twitter), Instagram y TikTok se inundaron de memes que ironizaron sobre el resultado y, en particular, sobre el revés del oficialismo y del Partido Comunista en la carrera por La Moneda.

Las imágenes más viralizadas mezclaron humor político, provocación ideológica y referencias culturales ampliamente reconocibles. Uno de los memes compartidos mostraba al exdictador Augusto Pinochet riéndose.

Otros formatos apostaron por un humor más cotidiano y menos explícito. Ajíes, ungüentos como Hipoglos y escenas de dolor exagerado fueron utilizados para graficar el “ardor” de la derrota electoral, en alusión a la diferencia de más de 16 puntos porcentuales entre Kast y Jara.

El fenómeno de los memes se dio en paralelo a un análisis más profundo del resultado. Aunque Kast se impuso en las 16 regiones del país, Jara logró retener seis comunas del norte grande, principalmente en Antofagasta y Atacama, lo que fue utilizado por algunos usuarios para contrarrestar la narrativa del “arrasador triunfo” y reivindicar enclaves históricos de la izquierda.

