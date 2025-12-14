Los memes de los adherentes de Kast que marcaron su triunfo en la segunda vuelta
Tras oficializarse su llegada a La Moneda, las redes sociales estallaron en imágenes a favor del republicano y en burla a la derrota de Jeannette Jara.
La derrota de Jeannette Jara en la segunda vuelta presidencial no solo se expresó en las urnas, sino también con fuerza en redes sociales.
🔴 Elecciones Presidenciales 2025 en vivo: resultados en el extranjero, conteo del Servel y quién gana la segunda vuelta entre Kast y Jara hoy 🔴
Minutos después de que el Servel confirmara el triunfo de José Antonio Kast, X (ex Twitter), Instagram y TikTok se inundaron de memes que ironizaron sobre el resultado y, en particular, sobre el revés del oficialismo y del Partido Comunista en la carrera por La Moneda.
Las imágenes más viralizadas mezclaron humor político, provocación ideológica y referencias culturales ampliamente reconocibles. Uno de los memes compartidos mostraba al exdictador Augusto Pinochet riéndose.
Otros formatos apostaron por un humor más cotidiano y menos explícito. Ajíes, ungüentos como Hipoglos y escenas de dolor exagerado fueron utilizados para graficar el “ardor” de la derrota electoral, en alusión a la diferencia de más de 16 puntos porcentuales entre Kast y Jara.
El fenómeno de los memes se dio en paralelo a un análisis más profundo del resultado. Aunque Kast se impuso en las 16 regiones del país, Jara logró retener seis comunas del norte grande, principalmente en Antofagasta y Atacama, lo que fue utilizado por algunos usuarios para contrarrestar la narrativa del “arrasador triunfo” y reivindicar enclaves históricos de la izquierda.
