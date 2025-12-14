;

Cuántos hijos tiene José Antonio Kast: quiénes son y cuáles son los que siguen los pasos del presidente electo de Chile

El político del partido Republicano posee nueve retoños junto a María Pía Adriasola.

ADN Radio

Cuántos hijos tiene José Antonio Kast: quiénes son y cuáles son los que siguen los pasos del presidente electo de Chile

Cuántos hijos tiene José Antonio Kast: quiénes son y cuáles son los que siguen los pasos del presidente electo de Chile / Cristobal Escobar

Desde el 11 de marzo de 2026, José Antonio Kast asumirá como el nuevo presidente de Chile, en reemplazo de Gabriel Boric. Su aplastante triunfo sobre Jeannette Jara, uno de los más amplios desde el retorno a la democracia, era algo esperado por lo que decían las encuestas.

¿Cómo está compuesta la familia del político de derecha? Se casó en 1991 con la abogada María Pía Adriasola Barroilhet, con quien tiene nueve hijos: Josefina, Nicolás, Agustín, Matías, Benjamín, José Antonio, María Pía, Trinidad y María Isabel. Todos crecieron con valores conservadores y religiosos.

El más conocido es José Antonio, quien también asumirá un cargo de elección popular el próximo 11 de marzo: será diputado por el distrito 10 en el partido de su padre.

Revisa también:

ADN

José Antonio Kast Adriasola nació el 21 de abril de 1993 en Paine. Estudió Derecho en la Pontificia Universidad Católica de Chile, igual que su padre, y realizó un posgrado en políticas públicas en la Universidad de Chicago.

De sus nueve hijos, tres ya están casados: la mayor María Josefina, de 32 años, con Exequiel Raud; Nicolás tiene 26 años y está casado con Florencia Galilea, quien es hija del presidente de RN, Rodrigo Galilea; y Matías, de 27 años, que contrajo matrimonio hace cuatro meses con Camila Aranda.

La familia:

Contenido patrocinado

&#039;Cuestión muy fuerte llegaría a Chile&#039;: Latife Soto lanza preocupantes predicciones de salud mundial que traería muertes

'Cuestión muy fuerte llegaría a Chile': Latife Soto lanza preocupantes predicciones de salud mundial que traería muertes

Portal 12/12 para la abundancia: Estas son las recomendaciones para cada signo del zodiaco

Portal 12/12 para la abundancia: Estas son las recomendaciones para cada signo del zodiaco

Estrenan primer vistazo a película de Street Fighter: Así se ven Ryu, Ken y más en live action

Estrenan primer vistazo a película de Street Fighter: Así se ven Ryu, Ken y más en live action

Bruno Mars compara el impacto de “APT” con Gangnam Style: “Nunca antes lo había visto”

Bruno Mars compara el impacto de “APT” con Gangnam Style: “Nunca antes lo había visto”

&#039;Yo tengo 43 años, soy divorciada, sin hijos, pago mis impuestos. Tengo derecho a vivir mi sexualidad como quiero y a hacer chistes de lo que se me dé la gana&#039;

'Yo tengo 43 años, soy divorciada, sin hijos, pago mis impuestos. Tengo derecho a vivir mi sexualidad como quiero y a hacer chistes de lo que se me dé la gana'

Tendencias 2026: maquilladora adelanta los colores y técnicas que serán furor

Tendencias 2026: maquilladora adelanta los colores y técnicas que serán furor

¡Iron Maiden vuelve a Chile en 2026! La banda confirmó su regreso a Santiago y los detalles de la gira &#039;Run For Your Lives&#039;

¡Iron Maiden vuelve a Chile en 2026! La banda confirmó su regreso a Santiago y los detalles de la gira 'Run For Your Lives'

Pablito Pesadilla fusiona talentos con Bryartz para dar vida a &#039;EL ALMACÉN #09&#039;

Pablito Pesadilla fusiona talentos con Bryartz para dar vida a 'EL ALMACÉN #09'

Berta Lasala impacta tras revelar el millonario monto que hubiese recibido Daniel Alcaíno en el Festival de Viña

Berta Lasala impacta tras revelar el millonario monto que hubiese recibido Daniel Alcaíno en el Festival de Viña

Trivia: Dime cómo eres y te diré qué película de Navidad ver esta noche

Trivia: Dime cómo eres y te diré qué película de Navidad ver esta noche

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad