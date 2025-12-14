Cuántos hijos tiene José Antonio Kast: quiénes son y cuáles son los que siguen los pasos del presidente electo de Chile / Cristobal Escobar

Desde el 11 de marzo de 2026, José Antonio Kast asumirá como el nuevo presidente de Chile, en reemplazo de Gabriel Boric. Su aplastante triunfo sobre Jeannette Jara, uno de los más amplios desde el retorno a la democracia, era algo esperado por lo que decían las encuestas.

¿Cómo está compuesta la familia del político de derecha? Se casó en 1991 con la abogada María Pía Adriasola Barroilhet, con quien tiene nueve hijos: Josefina, Nicolás, Agustín, Matías, Benjamín, José Antonio, María Pía, Trinidad y María Isabel. Todos crecieron con valores conservadores y religiosos.

El más conocido es José Antonio, quien también asumirá un cargo de elección popular el próximo 11 de marzo: será diputado por el distrito 10 en el partido de su padre.

José Antonio Kast Adriasola nació el 21 de abril de 1993 en Paine. Estudió Derecho en la Pontificia Universidad Católica de Chile, igual que su padre, y realizó un posgrado en políticas públicas en la Universidad de Chicago.

De sus nueve hijos, tres ya están casados: la mayor María Josefina, de 32 años, con Exequiel Raud; Nicolás tiene 26 años y está casado con Florencia Galilea, quien es hija del presidente de RN, Rodrigo Galilea; y Matías, de 27 años, que contrajo matrimonio hace cuatro meses con Camila Aranda.

La familia: