Alumno de 16 años es detenido tras detonar bengala en Liceo Arturo Alessandri Palma: profesor lo retuvo

Un nuevo violencia escolar quedó al descubierto este martes en el Liceo Arturo Alessandri Palma, en la comuna de Providencia, luego de que un estudiante de 16 años fuera detenido tras activar un fuego artificial al interior del establecimiento

El hecho obligó a suspender las clases, mientras equipos especializados de Carabineros iniciaron peritajes en el recinto.

De acuerdo con la versión entregada por el coronel Claudio Rosales, prefecto de la Prefectura Oriente Metropolitana, el incidente se produjo durante la mañana. “Un menor de 16 años habría salido de los baños vestido con un overol blanco y habría activado un fuego artificial tipo bengala”, señaló el oficial.

Docente terminó lesionado y Carabineros revisa hallazgo de botellas con mechas

Según el relato policial, un docente intervino para frenar la acción del adolescente, aunque terminó lesionado en medio del procedimiento. “Ante tal situación, un docente acá de este liceo habría retenido a este menor, resultando también lesionado producto de esta acción”, afirmó Rosales, detallando que el profesor cayó luego de intentar impedir la activación del artefacto.

Tras la retención del estudiante, Carabineros revisó sus vestimentas y la mochila que portaba. Ahí, de acuerdo con la información preliminar, se encontraron elementos para supuestamente fabricar bombas molotov.

“Posteriormente se efectuó una revisión a las vestimentas y a una mochila que portaba este menor de edad, y se encontraron diecinueve botellas con su respectiva mecha para la fabricación de bombas molotov. Eso sí, no se encontró líquido acelerante”, agregó el coronel.

El caso vuelve a instalar la preocupación por la seguridad en establecimientos educacionales de la capital, en medio de una seguidilla de episodios recientes vinculados a fuego, artefactos incendiarios y estudiantes con overoles blancos en liceos de la Región Metropolitana.

En las últimas semanas, por ejemplo, se reportaron incidentes graves en el Liceo José Victorino Lastarria y una querella de la Municipalidad de Providencia por elaboración de artefactos incendiarios tras esos hechos.

Mientras el Laboratorio de Criminalística y el OS-9 desarrollan diligencias en el lugar, el establecimiento activó su protocolo interno y suspendió la jornada escolar.