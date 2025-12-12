Farkas en Chile: inaugura casas en Quilpué y entrega millonarias gift cards a familias afectadas por incendio

Leonardo Farkas volvió a Chile para concretar una de sus donaciones más ambiciosas: la entrega de viviendas construidas para apoyar a las familias afectadas tras el megaincendio de 2024.

La millonaria cifra fue recaudada gracias a la venta de su mansión en Lo Curro –vendida por cerca de $3.270 millones –para apoyar la construcción de viviendas avaluadas en $60 millones cada una.

El empresario encabezó la inauguración de 16 de las 50 casas proyectadas en el sector canal Chacao de Quilpué, un conjunto habitacional que ahora lleva el nombre de Villa Farkas.

Además, el filántropo sorprendió con otro aporte: 12 familias recibieron gift cards de $10 millones para reparar sus hogares, beneficio que en total alcanza a unas 400 personas de la zona afectada.

“Donar una casa para hacer más casas tiene algo de mucho cariño. Como mi casa valía mucho, pensé que se podían construir más viviendas”, comentó Farkas al diario LUN.

Durante la actividad, el empresario también llamó a acelerar la reconstrucción en la región de Valparaíso. Y aseguró que la coordinación entre el Estado y las organizaciones privadas podría mejorar los tiempos.

“Entre el gobierno y las fundaciones de privados se puede ir más rápido y con transparencia. Usemos instituciones que llevan años funcionando y que sabemos que trabajan bien”, planteó.

Finamente, la entrega de viviendas marca un nuevo capítulo en el apoyo de Farkas a las comunidades afectadas, mientras continúan las obras para completar el conjunto de 50 casas comprometidas.