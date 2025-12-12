Durante este viernes, la misión internacional independiente creada por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU volvió a situar el foco en Venezuela. Su informe más reciente atribuyó a la Guardia Nacional Bolivariana participación directa en delitos y crímenes de lesa humanidad cometidos desde 2014.

En conversación con ADN Hoy, el abogado penalista y exintegrante de la misión, Francisco Cox, explicó los alcances del documento de 123 páginas y el rol que han jugado distintos cuerpos de seguridad.

“Fuimos creados en 2019. Yo dejé la misión en octubre, y me gusta aclararlo, pero este es mi último informe como exmiembro de la misión. Nuestro mandato incluía analizar cuatro violaciones en concreto: tortura, desaparición forzada, ejecuciones extrajudiciales y detenciones arbitrarias, además de violencia de género y violencia sexual”, señaló.

Según Cox, “con ese mandato —que abarcaba de 2014 en adelante— primero hicimos un análisis sustantivo para determinar si existían patrones o hechos que constituyeran estas violaciones, y si alcanzaban el estándar de crímenes de lesa humanidad: es decir, si eran sistemáticos, generalizados y formaban parte de una política de Estado dirigida contra la población civil”, explicó.

“Luego analizamos cómo el sistema de justicia venezolano enfrentaba estos casos, y vimos que jueces y fiscales contribuían con órdenes de detención predatadas o con la aceptación de causas contra opositores o personas percibidas como tales”, dijo.

Los detalles

En ese contexto, Cox detalló que esta entrega estaba pendiente desde 2023 porque la misión debió ajustar su foco tras las últimas elecciones. Es por eso que se amplió el periodo hasta el ciclo electoral reciente.

Además, el exmiembro de la misión añadió que el documento completa una revisión ya realizada sobre otros organismos. “Ya habíamos analizado al SEBIN y al DGCIM, y nos faltaba determinar el rol de la Guardia Nacional. Concluimos que participa activamente en detenciones arbitrarias y en funciones de orden interno, en ocasiones superpuestas con la Policía Nacional Bolivariana”, comento

En esa línea, señaló que, adicionalmente, desde 2015 se incorpora el concepto de ‘enemigo interno’, definido como quienes están contra el gobierno nacional, lo que agrava la situación”, sostuvo.

Consultado sobre el nivel de colaboración del gobierno de Nicolás Maduro, aseguró que “fue nula. Más bien hubo obstrucción. Quiero precisar que la misión sigue existiendo. Deberían nombrar pronto a nuestros reemplazantes”.