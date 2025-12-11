;

Movistar Arena cambia de manos: Live Nation y Be Live Entertainment toman el control de la concesionaria

“Esta sociedad marca un capítulo importante para el Movistar Arena,” comentó Daniel Hiller, CEO de Be Live Entertainment Group

Nelson Quiroz

La industria del entretenimiento sumó un importante movimiento este jueves, luego de que se confirmara que Live Nation y Be Live Entertainment se unen para ser los nuevos controladores del Movistar Arena.

La información fue comunicada a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) a través de un hecho esencial emitido por Arena Bicentenario, la sociedad que administra el recinto, recogió el DF.

Según lo detallado por el citado medio, la empresa norteamericana adquirió la participación que el Grupo Hiller mantenía en el recinto ubicado en el Parque O’Higgins, concretando la compra del 51% de las acciones de Arena Santiago y de una fracción minoritaria (0,0003%) de Fidelitas SpA.

El acuerdo implica, además, una renovación total en la composición del directorio. Entre los cambios más relevantes destaca la salida de Peter Hiller Hirschkron, histórico líder del conglomerado familiar que impulsó la gestión del recinto durante años. Su lugar será asumido por su hijo mayor, Daniel Hiller Gostling, quien se integrará como nuevo representante del grupo en la mesa directiva.

“La experiencia global de Live Nation, combinada con la profunda conexión del recinto con el público chileno, nos ayudará a seguir entregando experiencias de clase mundial a algunos de los fans más apasionados del planeta. Esto nos permitirá elevar nuestra programación, ampliar las oportunidades para artistas y fans, y asegurar que el recinto se mantenga como un referente regional por muchos años”, aseveró Hiller, CEO de Be Live Entertainment Group.

En lo mismo, Michael Rapino, CEO y Presidente de Live Nation, complementó con que: “asociarnos con Be Live nos permite fortalecer lo que ya funciona, traer espectáculos aún más grandes y seguir impulsando la experiencia de música en vivo para los fans de toda la región”, esgrimió mediante un comunicado.

