Conmemoran los 80 años del Nobel de Gabriela Mistral con 100 mil ejemplares gratis de su antología “La Primera de Todas”: dónde conseguirlo

El Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Banco Itaú y Metro de Santiago comenzaron la conmemoración de los 80 años del Premio Nobel de Literatura otorgado a Gabriela Mistral con la entrega de 100 mil ejemplares de La primera de TODAS, antología poética realizada por el escritor Matías Rivas e ilustrada por niños, niñas y jóvenes ganadores del concurso de dibujo “Imaginando a Gabriela Mistral”.

El proyecto, acogido a la Ley de Donaciones Culturales a través de la Fundación Inversión Cultural (FINC), contempla la distribución de los ejemplares en 23 estaciones del Metro de Santiago y en 11 regiones del país, con el fin de que el legado de la poetisa llegue a diversas comunidades.

Según la ministra de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Carolina Arredondo, “cuando pensamos en Gabriela Mistral, lo primero que suele venir a la mente es su poesía, por el impacto profundo que tuvo en la literatura. Sin embargo, su legado abarca mucho más. Su labor diplomática, su compromiso con la educación, así como su visión sobre la naturaleza, la espiritualidad, los derechos humanos y las infancias, nos siguen inspirando y conectando con una figura integral, humanista y profundamente comprometida con el bienestar de las naciones”.

Distribución en Metro y regiones durante toda la semana

La conmemoración comenzó durante la mañana con un acto de entrega gratuita en la estación Universidad de Chile, ocasión en que los usuarios del transporte público accedieron a los primeros ejemplares. La distribución continuará durante toda la semana en distintos accesos de la red de Metro y posteriormente en las diferentes capitales regionales del país.

En relación con la obra, la antología estuvo a cargo del escritor y editor Matías Rivas, quien afirma que “leer a Gabriela Mistral es fundamental, quizá lo único que importa, pues remece y desbarata cualquier concepto que se haya heredado sobre ella”.

“La poesía que dejó es clásica y peculiar. Sus contemporáneos no encontraron en ella a una escritora en sintonía con las modas. Es más: las vanguardias no la rozaron. La afectaron la Biblia, los prodigiosos autores del Siglo de Oro español, las vidas de los santos y la destreza técnica de Rubén Darío”, remata Rivas.