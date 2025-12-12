;

Conferencia analizará, con invitado internacional, cuál es el estado de la democracia en las Américas

El evento contará con el destacado político colombiano Fernando Carrillo Flórez, quien lanzó un libro titulado “Sin miedo: Defender la democracia desde la democracia”.

16 de noviembre de 2025 / SANTIAGO Una persona introduce el voto en la urna, durante las elecciones Presidenciales y parlamentarias 2025, en el colegio María Ana Mogas FOTO: SEBASTIAN BELTRAN GAETE / AGENCIAUNO

Este lunes 15 de diciembre, al día siguiente de la elección presidencial de Chile, una conferencia en nuestro país buscará dar luces sobre qué ocurre con la democracia en América, con un invitado especial.

Se trata de Fernando Carrillo Flórez, Ex Ministro del Interior y de Justicia de Colombia, quien expondrá un tema que está en boga por los movimientos políticos que se viven en el continente: El estado de la democracia en las Américas.

Carrillo Flórez es un político colombiano con una altísima trayectoria en el servicio público como Ministro del Interior, Ministro de Justicia, Procurador General de Colombia, Presidente de la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional Constituyente, Vocero del BID y Director de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, entre otros.

Su libro más reciente se llama, justamente, Sin miedo: Defender la democracia desde la democracia y actualmente es vicepresidente global del Grupo PRISA, empresa editora del Diario El País de España.

La conferencia será dictada el lunes 15 de diciembre a las 11:00 horas en el Auditorio Bernardo Leighton, de la Universidad Miguel de Cervantes y se enmarca en el Curso Internacional de Liderazgo Político.

