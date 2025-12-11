;

“Voy a votar por Kast, otra vez. A los niños ya no les quitan el celular, ahora hay una puñalada junto con eso”

Anita Alvarado tiene claro su voto para este domingo. Esto fue lo que dijo.

Javier Méndez

Anita Alvarado se la jugó y dijo por quién votaría en la segunda vuelta de las Elecciones 2025.

Este domingo, la creadora de contenido para adultos le dará la rayita a José Antonio Kast.

“No era ni de allá ni para acá, no me importaba la política“, dijo la edición más reciente del Copihue de Oro.

“Sabes qué sí voy a votar por Kast otra vez, porque ahora a los niños no le quitan el celular nada más, ahora les dan una puñalada junto con eso“, señaló a los medios.

“Por la seguridad de mis hijos, como clase media no recibo ningún beneficio y tampoco me interesa”, añadió la “Geisha” chilena.

