¿Te demandaron por una deuda? Qué es un juicio ejecutivo (y cuáles son las opciones legales para enfrentarlo en Chile) / Getty Images

El juicio ejecutivo es el camino legal que permite cobrar judicialmente una deuda cuando existe un documento que la respalda; como un pagaré, cheque, letra de cambio o una sentencia. No es lo mismo que un juicio ordinario y existe una diferencia clave.

Según explica Mario Espinosa, abogado y director legal de GrupoDefensa.cl, “En el juicio ejecutivo no se discute si la deuda existe: se ejecuta. Partimos de un título ejecutivo que la acredita y pasamos a cumplir lo adeudado, incluso sentencias, si corresponde”.

El proceso parte con una demanda ejecutiva, que debe acreditar que la obligación es líquida (en dinero), exigible y no prescrita. Si el tribunal admite la causa, notifica al deudor, quien tiene 8 días hábiles para pagar o para oponerse con excepciones como pago, prescripción o errores en el título.

“En el juicio ejecutivo hay una asimetría: el acreedor llega con un título que acredita la deuda y el deudor tiene defensas acotadas pero que de todos modos pueden ser muy efectivas”, agrega el experto.

Si no hay pago ni defensa, se omite la sentencia y el juez ordena seguir adelante con la ejecución y el primer paso es el embargo, que es un inventario de los bienes del deudor.

El receptor judicial puede visitar el domicilio del deudor para identificar bienes embargables. Si la deuda persiste, el tribunal puede ordenar primero el retiro de los bienes embargados y posteriormente su remate público.

“Si no te defiendes en plazo, la ley da por firme la deuda: ya no se discute monto, prescripción ni abonos. El juicio sigue directo al cumplimiento: pago, embargo y, si corresponde, remate”, advierte el abogado.

La importancia de conocer este procedimiento es real: según el Poder Judicial, entre enero y octubre de 2025 se han registrado más de 337 mil causas por cobro de pagarés y 9 mil por mutuos.

Si te notifican, no lo ignores: busca asesoría legal inmediata, presenta tus defensas dentro de plazo y explora alternativas como la renegociación extrajudicial o la liquidación o quiebra.

En simple: informarte y actuar a tiempo puede marcar la diferencia. Existe más información, e incluso orientación gratuita, en el sitio web www.defensadeudores.cl.