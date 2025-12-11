;

FOTO. Presidente Boric decreta duelo oficial por muerte del Premio Nacional de Artes Plásticas, Gonzalo Díaz

El artista y profesor de la Universidad de Chile falleció este jueves a los 78 años de edad.

Gonzalo Miranda

Gonzalo Díaz, Premio Nacional de Artes Plásticas

El mundo de las artes, la cultura y universitario está de luto. Este jueves falleció el artista visual, Premio Nacional de Artes Plásticas 2003 y profesor titular de la Universidad de Chile, Gonzalo Díaz Cuevas.

Representó a Chile en los circuitos artísticos internacionales más exigentes y aplicó su rigor, sin distinción, tanto a su obra como a dibujar nuevas realidades en la institución. Hoy la Universidad está triste, pero en la misma medida, agradecida. Honraremos su memoria como él nos enseñó a hacerlo”, afirmó la rectora de la Universidad de Chile, Rosa Devés.

En lo mismo, el Presidente de la República, Gabriel Boric, decretó duelo oficial para la jornada de este viernes: “defensor de los derechos humanos, referente del arte conceptual y académico de la Universidad de Chile, donde formó hasta sus últimos días a decenas de generaciones de artistas”, comentó el Mandatario en sus redes sociales.

Un fuerte abrazo y mis sinceras condolencias a su familia, amigos, amigas, estudiantes, seres queridos y los artistas de Chile”, complementó Boric.

