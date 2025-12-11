Elecciones 2025 en Chile: ¿Cómo podrían impactar las propuestas de Jara y Kast en el bolsillo ciudadano y en las Pymes?

Las propuestas económicas de Jeannette Jara y José Antonio Kast muestran diferencias en el rol del Estado, el empleo, el costo de vida y el apoyo a las pequeñas empresas. Aunque la discusión pública ha girado en torno a seguridad y crecimiento macroeconómico, persisten dudas sobre los efectos en la economía cotidiana de hogares y a las pequeñas y medianas empresas.

Así lo advierte Mario Espinosa, abogado y director legal de GrupoDefensa.cl , quien señala que: “el foco se ha llevado a otros temas (…) he visto pocas medidas concretas por ambos lados respecto a las Pymes y al bolsillo de los chilenos”.

Respecto a los modelos económicos, Jara propone una mayor presencia estatal, con inversión pública, fortalecimiento de programas sociales y regulación de sectores esenciales. Su financiamiento se basa en reasignaciones y eficiencia fiscal.

En la otra vereda, Kast plantea un Estado más acotado, con mayor protagonismo privado en salud, educación e infraestructura. Su programa considera una reducción del gasto público de US$6 mil millones en 18 meses, junto con rebajas de impuestos corporativos y simplificación regulatoria.

Para Espinosa, ambas visiones difieren en su alcance: “Hay un foco por el lado de Kast más de la actividad privada y un Estado más subsidiario, mientras que por el lado de Jara hay un Estado más activo y protagonista en el crecimiento económico”.

En materia de empleo, la candidata oficialista propone un ingreso vital de $750 mil al final del periodo, sala cuna universal y una Agencia Nacional de Empleo. Las medidas buscan mejorar ingresos y participación laboral, aunque pueden implicar mayores costos para empresas con alta dotación.

El representante republicano prioriza flexibilidad laboral, jornadas adaptables, multifuncionalidad y menores costos no salariales. No fija una meta de salario mínimo y plantea regulaciones diferenciadas por sector.

Para enfrentar el alza en el costo de vida Jara plantea limitar la variación de la UF en salud, educación y arriendos, además de un “Consumo Eléctrico Vital” para reducir cuentas en hogares vulnerables. También ha respaldado medidas de alivio en cobros de autopistas.

Kast apuesta por mayor competencia en servicios básicos mediante concesiones, con énfasis en generar tarifas más eficientes. Mantiene el principio de usuario–pagador en carreteras.

Para las Pymes la ex ministra el Trabajo señala programas de apoyo, alivio de deudas y nuevas exigencias laborales dentro de un marco regulatorio ampliado.

Por otro lado, el candidato opositor propone reducir trámites, permisos y carga tributaria, afirmando que sus ajustes buscan facilitar el emprendimiento.

Ambas propuestas delinean rutas económicas distintas, cuyos efectos en trabajadores, consumidores y Pymes serán determinantes para los próximos años. Todo se definirá este domingo 14 de diciembre en la segunda vuelta.