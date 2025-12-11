Fue homenajeado hace unos meses en el Estadio Nacional, pero sigue sin perdonar a Azul Azul. Cristóbal Campos, ex portero de la Universidad de Chile, volvió a disparar contra el CDA, una vez más contra Michael Clark, mandamás del club.

En conversación con The Clinic, el ex portero de La Roja comentó lo que fue su salida de la U, acusando un trato injusto tras ser denunciado por violencia intrafamiliar (VIF).

“Hasta el día de hoy no han sido transparentes, hace poco hice una publicación contra Michael Clark porque es un tipo que me saca del club por un llamado telefónico. Tenía que ir a firmar mi finiquito al día siguiente con Manuel Mayo, hasta el día de hoy no me han explicado por qué me sacaron después de que mi resolución había jugado a favor”, aseguró.

Incluso fue más allá y se comparó con lo que pasó en Colo Colo, casi en paralelo: “no fue tampoco como le pasó a (Jordhy) Thompson que lo bancaron, y a pesar de que la niña tenía pruebas, lo que me pasó a mí fue totalmente diferente, porque la gente me empezó a juzgar porque yo estaba imputado en TV y yo sin saber que tenía una denuncia, todo el mundo pensaba que la había agredido, cuando yo con ella no estaba hace mucho tiempo”, dijo.

Campos aseguró que dicha denuncia de VIF en su contra, lo terminó sacando de La Cisterna: “esa fue la causa, ‘no podemos tener a alguien que tiene una denuncia’ (le dieron a entender). Al firmar mi finiquito les dije, ‘se van a equivocar y se los voy a hacer saber’, le dije al club. No me pagaron el año y medio de contrato que me quedaba, fue feo, les dije que me pasaran el pase y ya estaba”.

“Los que están en el club para mí son títeres de (Fernando) Felicevic, los maneja él, sin ir más lejos, por ejemplo el mercado de pases que tienen con Huachipato, el club ya no tiene esencia, no son transparente con el hincha, quieren opinar a través de la prensa”, cerró Cristóbal Campos.