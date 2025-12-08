Un solo partido oficial le resta a la temporada 2025 del fútbol chileno. Este miércoles, en Rancagua, Deportes Limache y Huachipato determinarán al mejor equipo del torneo, última corona en pelea.

Trofeo que saldrá de Santiago, otra vez, así como la mayoría de las copas que se pelearon en el profesionalismo este 2025: solo la Supercopa se quedó en la capital y el torneo de Tercera A, que se quedó en la Región Metropolitana.

Junto al equipo de ADN.cl te hacemos un resumen de cómo se jugó el 2025 en el fútbol chileno.

Liga de Primera

Con 17 puntos de ventaja, y con una racha impactante de no tener derrotas en el segundo semestre, Coquimbo Unido se consagró como el mejor equipo del fútbol chileno.

Los ‘piratas’ sumaron 23 victorias en 30 partidos disputados, solo cedió seis empates y perdió una sola vez, ante Colo Colo en el Estadio Monumental.

Se trata de la primera estrella para el cuadro nortino en su historia.

Liga de Ascenso

Con un segundo semestre impecable, la Universidad de Concepción arremetió con todo para quedarse con la corona de plata del fútbol chileno.

El ‘Campanil’ alcanzó los 55 puntos en el norte del país en lo que fue la verdadera final ante Deportes Copiapó. Es la segunda corona del Ascenso que obtiene el cuadro universitario.

Liga de Segunda División

Después de una larga temporada, en el extremo sur del país, volvieron de donde nunca debieron salir. Deportes Puerto Montt, equipo con basta historia en el fútbol chileno, se consagró como el mejor equipo de la Segunda División Profesional.

Con 54 puntos, los “delfines” prácticamente masacraron a sus rivales para regresar a la Primera B el 2026, torneo donde tendrá que competir de igual a igual ante rivales como la Unión Española, Cobreloa, o cruzar casi todo el país para desafiar a San Marcos de Arica.

Copa Chile

Sin poder revalidar su título 2024, la Universidad de Chile dejó vacante la corona del torneo nacional de clubes, el cual este miércoles conocerá a su nuevo monarca.

En el Estadio El Teniente de Rancagua, Deportes Limache y Huachipato se verán las caras para no solo quedarse con la copa más grande del fútbol chileno, sino que además con un valioso cupo para la fase previa de la Copa Libertadores 2026.

Supercopa

La única alegría que se quedó en Santiago. Universidad de Chile, después de meses de reprogramaciones, y prácticamente sin público, se enfrentó a Colo Colo en una nueva versión del Superclásico Chileno, y goleó al ‘popular’ para quedarse con la corona.

Los azules, campeones de la Copa Chile 2024, se impusieron al ‘popular’, que se había quedado con la corona del Campeonato Nacional de ese mismo año. Fue el único trofeo que no se fue a regiones.