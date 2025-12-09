Junto al actor de “Adolescencia”: chilena es incluida dentro de las 100 personas que más impactaron la cultura mundial este 2025

La prestigiosa revista Dazed reveló este martes una nueva edición de su influyente listado Dazed 100, el barómetro cultural que desde hace más de una década identifica a las figuras emergentes que marcarán el rumbo del arte, la música, la moda, la actividad social y el deporte a nivel global.

Este 2025, el ranking regresa completamente reformulado: ahora se publican cuatro listas regionales, Global, Estados Unidos, MENA y Asia, además de incorporar, por primera vez, un elemento clave en su construcción: la participación directa de la audiencia.

Dazed Ampliar

Según explicó Ted Stansfield, editor en jefe de Dazed, el listado ha evolucionado hasta convertirse en un “cristal cultural”, capaz de anticipar tendencias y transformaciones.

“El Dazed 100 no solo detecta talento emergente; muestra cómo estas personas están moldeando y reescribiendo la cultura contemporánea”, señaló. Este año, la publicación invitó a su comunidad global a nominar nombres vía redes sociales, proceso que —según Stansfield— resultó “abrumador” y permitió que la versión 2025 fuera “más diversa, dinámica y profundamente comunitaria”.

La edición Global del Dazed 100, lanzada hoy, incluye artistas musicales como el joven fenómeno británico Sekou, el rapero EsDeekid y la banda indie Geese; diseñadores disruptivos como Gina Corrieri, Joshua Ewusie y Lucila Safdie; y figuras que están transformando industrias como la belleza, entre ellas el maquillador Hugo Trix. También destaca la presencia de diez integrantes de Dazed Club, elegidos por su impacto en la vida nocturna y la creatividad juvenil.

Una chilena

Pero en del listado aparece una de las sorpresas más celebradas para el público latinoamericano: una artista chilena fue seleccionada entre las 100 personas que más impactaron la cultura mundial en 2025.

Se trata de AKRIILA, nombre artístico de Fernanda Sepúlveda Tapia, la rapera santiaguina que en tiempo récord se ha convertido en una de las voces más innovadoras del panorama urbano.

Con letras introspectivas y un estilo vertiginoso, la artista figura en la categoría Música gracias al lanzamiento de Epistolares+, expansión emocional de su álbum Epistolares (2024), obra que consolidó su alcance internacional.

La inclusión de AKRIILA en el Dazed 100 ratifica el crecimiento del movimiento urbano chileno y posiciona a la artista como una de las voces que marcarán la conversación cultural en 2025.

Dazed publicará las listas regionales completas durante esta semana.