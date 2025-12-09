Lo que pasó en la Cop 30 y la nueva ola de negacionismo, según la ministra Maisa Rojas

La ministra del Medio Ambiente de Chile, Maisa Rojas, realizó su primera visita a Plaza ADN tras volver de la Cop30 para conversar de los resultados de la cumbre climática y hablar de la nueva ola de negacionismo que busca trabar los acuerdos de acción climática que permitan frenar el calentamiento global.

En esta entrevista con Lucía López, la ministra nos contó de los buenos resultados en las negociaciones que tenia que liderar, como el acuerdo de género, pero también nos compartió sus preocupaciones como científica respecto sobre la necesidad de actuar con mayor urgencia para evitar que las crisis climáticas se agudicen y sigan impactando la vida de muchas personas.

La secretaria de Estado contó cómo el Acuerdo de París y otros tratados que Chile ha impulsado están mejorando la vida de las personas, por ejemplo, modernizando la flota del transporte público, remplazando los antiguos buses por buses eléctricos menos contaminantes y más cómodos para las y los usuarios y quienes habitan la ciudad.

Esto, como las barreras que están ayudando a contener marejadas en distintas partes del país son tecnologías e infraestructura con las que hoy contamos gracias a que el país está avanzando en sus compromisos ambientales.