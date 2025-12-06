;

VIDEOS. Lluvia en Santiago en pleno diciembre: usuarios comparten imágenes de precipitaciones en distintas comunas de la capital

En redes sociales, internautas subieron registros de este sorprendente fenómeno climático.

Alejandro Basulto

Usuarios de X

Usuarios de X

Este sábado, la Región Metropolitana registró precipitaciones en distintos sectores del Gran Santiago, tal como lo había anticipado la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) debido a la presencia de una “baja segregada”.

El organismo había advertido que la mayor probabilidad de lluvias se concentraría en la precordillera y cordillera, donde incluso se emitió un aviso por tormentas eléctricas.

Aunque el pronóstico señalaba que las precipitaciones en el valle serían más débiles, usuarios de redes sociales reportaron chubascos en comunas como Providencia, Las Condes, Santiago, La Florida y San Joaquín, compartiendo imágenes del inesperado evento.

A diferencia de los sistemas frontales típicos del invierno, este episodio fue catalogado por expertos como una “lluvia cálida”. Esto implica que, pese a los chubascos, las temperaturas no descendieron drásticamente. De hecho, según MeteoChile, la jornada presentó una mínima de 16°C y una máxima de 25°C.

Este fenómeno será breve. Las proyecciones indican que la inestabilidad disminuirá rápidamente durante la noche de este sábado y la madrugada del domingo 7 de diciembre, jornada que se espera con cielos parciales y temperaturas en ascenso.

Para el inicio de la próxima semana, el “verano real” volverá con fuerza. El lunes 8 se anticipa cielo despejado y máximas cercanas a los 33°C, marcando el retorno de las altas temperaturas en la capital.

