Con el ascenso de la Universidad de Concepción y Deportes Concepción, más el descenso de Deportes Iquique y la Unión Española, el fútbol chileno llegó a su final en las principales categorías, solo restando saber quién será el campeón de la Copa Chile 2025.

En ello, para el próximo año, se espera una lucha campal por conseguir los cupos para el ascenso, más aún con el inesperado descenso de la Unión Española, uno de los cinco grandes del fútbol chileno.

El 2026, la categoría de plata del nuestro fútbol tendrá 23 históricos títulos en sus vitrinas dentro de la competencia: Cobreloa con ocho, Unión Española con 7, Magallanes con cuatro, Santiago Wanderers con tres y Unión San Felipe con uno.

Si a eso le sumamos plazas como Deportes Iquique con el Tierra de Campeones, Deportes Antofagasta con el Calvo y Bascuñán, el regreso de Deportes Puerto Montt y el Estadio Chinquihue, o la tradición de Deportes Temuco y su Bicentenario Germán Becker, harán de la Primera B un torneo en llamas desde el inicio.

Cabe recordar que las bases del torneo, para el 2026, serán las mismas: formato todos contra todos en 30 fechas, siendo el mejor de todos el primero en subir. El segundo cupo, se peleará en una Liguilla de Ascenso.

Los equipos que estarán en la Primera B 2026