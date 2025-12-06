Subprefecto de la PDI fallece tras choque en Villa Alemana: iba acompañado de su madre e hijo de cuatro años

Un trágico accidente de tránsito registrado este sábado en la Región de Valparaíso cobró la vida del subprefecto de la Policía de Investigaciones (PDI), Rodrigo Carreño Rodríguez. El oficial, quien se desempeñaba como jefe de la Brigada Congreso de la policía civil, falleció luego de una colisión de alta energía ocurrida en la ruta F-560, en el sector de Villa Alemana.

De acuerdo con los antecedentes preliminares, la dinámica del siniestro se desencadenó cuando un camión perdió el control debido a las condiciones del pavimento, que se encontraba mojado por el sistema frontal. El vehículo de carga impactó de frente al automóvil menor en el que circulaba la autoridad policial, provocando su deceso producto de la violencia del choque.

Hijo en estado grave

El subprefecto Carreño no viajaba solo. Al momento del impacto, se trasladaba junto a su madre y su hijo de cuatro años. Como consecuencia del accidente, la madre del oficial resultó con lesiones de diversa consideración, mientras que el menor se encuentra en estado grave, luchando por su recuperación tras el fuerte impacto recibido.

El descontrol del camión no solo afectó al vehículo del detective. Un segundo automóvil, en el que se desplazaban cinco ocupantes, también fue alcanzado por la máquina. El saldo en este segundo móvil fue de dos adultos con lesiones leves y tres menores de edad que, afortunadamente, resultaron ilesos.

Mario Vergara Ampliar

La institución policial y la comunidad legislativa lamentan la pérdida de quien lideraba la seguridad y las investigaciones relacionadas con el Poder Legislativo, mientras los equipos de emergencia y la SIAT trabajan para esclarecer todos los detalles técnicos de esta fatalidad vial.