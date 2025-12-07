;

Muerte del jefe de la Brigada Congreso Nacional de la PDI: esto es lo que se sabe del accidente que dejó con lesiones a un menor de 4 años

El subprefecto Rodrigo Carreño murió tras ser impactado por un camión en Camino Lo Orozco, donde viajaba con su hijo.

Cristóbal Álvarez

Durante la tarde del sábado, un accidente de tránsito en Villa Alemana terminó con la muerte del subprefecto Rodrigo Carreño Rodríguez, jefe de la Brigada Congreso Nacional de la PDI.

De acuerdo con los primeros antecedentes policiales, un camión de carga perdió el control en una bajada, aparentemente por el pavimento mojado, cruzó el eje de la calzada e impactó de frente al vehículo conducido por Carreño, quien viajaba con su hijo de cuatro años

Desde el Congreso, el secretario general del Senado, Raúl Guzmán Uribe, confirmó la identidad del funcionario fallecido y señaló que “su fallecimiento se produce como consecuencia de un accidente de tránsito. Iba acompañado de su hijo de 4 años”.

Los detalles

En concreto, tras el accidente, el menor resultó con contusiones y hematomas. Rápidamente, fue estabilizado por equipos de emergencia y trasladado a un centro asistencial, donde permanece fuera de riesgo vital, aunque con lesiones de carácter reservado.

Tras el primer choque, el camión continuó su trayectoria e involucró a un segundo automóvil en el que viajaban cinco personas, donde dos adultos quedaron con lesiones leves y tres menores resultaron ilesos.

Las pericias quedaron a cargo del Ministerio Público y equipos especializados, quienes determinarán las condiciones exactas del pavimento, la dinámica del impacto y la responsabilidad del conductor del camión.

