“Estoy enfocado en otros proyectos”: Ignacio Casale anuncia que no competirá en el Rally Dakar 2025 / FRANCK FIFE

Santiago

Ya con el cierre del año, comienza ya a proyectarse el desarrollo de la temporada deportiva 2025, la que tradicionalmente tiene como uno de sus primeros hitos la disputa del Rally Dakar.

Al respecto, en las últimas horas, uno de los tradicionales integrantes de la armada nacional en Arabia Saudita, Ignacio Casale, sorprendió al anunciar que, tras 15 años seguidos disputando la exigente competencia, no se presentará esta vez.

“Estoy enfocado en otros proyectos, que realmente me tienen muy motivados y muy feliz. Cuando competía, no tenía tiempo ni energía para desarrollarlos”, expresó el “Perro” en un video que compartió en sus redes sociales.

Ahora bien, quien fuera tricampeón del Rally Dakar en quads (2014, 2018 y 2020), además de disputar el evento en camiones, motos, UTV y prototipos ligeros, no descartó volver a disputar la prueba.

“Tomarme un año me sirve para llenarme de motivación para competir en un futuro al 100%. Estoy viviendo los mejores años de mi vida, haciendo cosas que antes no podía. Gracias a todos por el apoyo”, concluyó Ignacio Casale, que este año no pudo completar la prueba tras quedar abandonado en el desierto saudí tras la tercera etapa.