El actor Fernando Carrillo reapareció en la TV chilena defendiendo al dictador venezolano y realizando duras críticas contra el cantante José Luis “Puma” Rodríguez, conocido opositor del régimen.

Alejandro Basulto

Getty Images

Getty Images

El actor venezolano Fernando Carrillo, conocido por su papel en la teleserie Abigaíl y su participación en el reality chileno Pareja perfecta, volvió a la televisión nacional en el matinal Contigo en la mañana, donde defendió al dictador Nicolás Maduro y criticó a José Luis “Puma” Rodríguez.

En medio de la conversación, el actor lanzó duras críticas contra “El Puma”, cuestionando: “Aquí (en Venezuela) le damos apertura a todos los artistas del mundo, los que han hablado mal de país vienen y se llenan haciendo conciertos, entre esos, el amigo de ustedes, Jose Luis Rodríguez, que aquí vino a pedir de todo y se reunió con el presidente, esa doble moral es increíble”.

Luego, el icónico galán de finales de los 80s afirmó que “yo siempre he querido mucho a Jose Luis, lo que pasa es que en algunas entrevistas... Primero vino, habló y pidió magnicidio (...) Entonces después vino al Teresa Carreño, nuestro teatro, cantó, triunfó, le fue muy bien, pidió una cita con el Presidente Maduro, calladito con el presidente”.

“Le dieron la cita, fue a escondiditas a La Viñeta, lo atendió el presidente, le lloró al Presidente, se le iba a arrodillar y el presidente ‘no, Puma’, porque el presidente es fan, es admirador”, agregó.

Finalmente, Fernando Carrillo señaló sobre José Luis “Puma” Rodríguez, que, con él, “el único problema que puedo tener, es que un día está aquí y un día está allá (...) Nos queríamos mucho, pero también se ha encargado de hablar mal de mí, y no lo entiendo. Yo lo quiero, lo adoro y me gusta que le vaya bien”.

