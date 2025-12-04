AUDIO. Kast propone crear Agencia Digital dependiente del ministerio del Interior para temas de tecnología, ciberseguridad e IA
En conversación con Tu Nuevo ADN, Jorge Atton, asesor de temas de tecnología de José Antonio Kast, explicó cómo, en un eventual gobierno del candidato republicano, la inteligencia artificial y la innovación jugarán un rol central.
Jorge Atton, asesor de José Antonio Kast, en temas de ciencia y tecnología
22:16
