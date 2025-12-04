El equipo de Manolo: el once de las graduaciones

Una tradición en Los Tenores de ADN es el equipo de Manolo, una oncena hecha por el periodista Manuel Fernández con nombres de futbolistas que lleven relación a un tema en particular.

Esta vez, la temática se centró en las graduaciones de fin de año, considerando que ya llegó diciembre y en varios colegios y universidades se llevarán a cabo este tipo de actos formales.

El desglose del equipo de Manolo

El arquero de este equipo es el argentino Nereo Champagne. En defensa, hay cuatro nombres: el español Marcos Llorente, el chileno Juan Páez, el colombiano Alfonso Simarra y el peruano Benjamín Fiestas.

El mediocampo está conformado por tres jugadores: el argentino Daniel Peinado, el italiano Antonio Gala y noruego Alexander Stolas.

Y la delantera aparece el sudafricano Giovanni Rector, el chileno Felipe Flores y el peruano Ítalo Regalado.