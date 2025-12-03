Vuelve la lluvia a la Región Metropolitana: este es el “día clave” en que habrá precipitaciones en la capital / Getty Images

Hasta 35 grados se sentirán este miércoles 3 de diciembre en algunas zonas de la región Metropolitana, en medio de una ola de calor que se registrará en la zona central de Chile.

Sin embargo, este panorama cambiará drásticamente durante los próximos días en la capital, ya que se esperan chubascos aislados debido al paso de un “corredor de humedad”.

Según consigna Meteored, este corredor transportará vapor desde la zona subtropical hacia el sur por la ladera de los Andes, lo que generará que las lluvias caigan principalmente en sectores cordilleranos entre Coquimbo y O’Higgins.

Vuelve la lluvia a la Región Metropolitana: este es el “día clave” en que habrá precipitaciones

El portal meteorológico detalla que las tormentas podrían estallar incluso en sectores del valle en la zona central del país, durante este fin de semana.

En ese sentido, la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) ya proyecta lluvias para el Cajón del Maipo para este sábado 6 y domingo 7 de diciembre.