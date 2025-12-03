;

VIDEO. Kast detalla su plan para salida de migrantes irregulares: “No los voy a echar, los vamos a invitar”

Durante el debate, el presidenciable explicó que los empleadores deberán costear los pasajes de retorno de trabajadores sin visa.

Nelson Quiroz

Agencia Uno

Agencia Uno

Durante el debate presidencial de ARCHI, José Antonio Kast detalló cómo pretende aplicar su política migratoria, en especial su propuesta de “retorno voluntario” y el mecanismo para expulsar a personas en situación irregular.

El candidato del Partido Republicano reiteró que su objetivo es que quienes se encuentren de manera irregular abandonen el país antes de que él llegue a La Moneda.

Previamente, el candidato planteó que su propuesta parte con un ultimátum: 102 días para que los extranjeros sin papeles salgan voluntariamente, plazo que coincide con el período previo a la eventual asunción de un gobierno suyo. En ese lapso, dijo, podrán llevarse “todas sus pertenencias y ahorros”.

“No es expulsión, es una invitación...”

Bajo esa línea, en el debate ARCHI, Kast insistió en que no recurrirá a operativos masivos ni a redadas policiales, descartando comparaciones con prácticas como las de la agencia ICE en Estados Unidos. Sin embargo, sostuvo que después del plazo ofrecido, las expulsiones serán inevitables.

“No, no los voy a echar. Los vamos a invitar. Es que es distinto, porque si usted me está prestando a hacer una comparación con redadas, nosotros no estamos hablando de la ICE”, sumó.

3 de diciembre de 2025/PROVIDENCIA El candidato presidencial José Antonio Kast, participa del debate presidencial organizado por ARCHI, en el Campus Oriente de la Universidad Católica. FOTO: HANS SCOTT/AGENCIAUNO / Hans Scott

Uno de los puntos que generó mayor reacción fue su explicación sobre el financiamiento de esos retornos. “A las mismas personas que los tienen contratados, le vamos a decir, usted pague el pasaje de regreso que debía haber pagado cuando lo trajo. Si usted contrata a una persona irregular, usted puede hacer todo el trámite para darle visa laboral”-

Ante la pregunta si con lo anterior Kast estaba reconociendo que “no podría expulsar (migrantes) administrativamente”, el abanderado republicano: “Hay distintas maneras de invitar a las personas para salir, pero alguien va a pagar. O sea, yo no voy a pagar, alguien va a pagar“.

