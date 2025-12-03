¡Histórico! Copec regala 90 años de combustible gratis por su aniversario (quedan los últimos días para participar)
La compañía regaló pasajes a Brasil, un auto eléctrico, giftcards en combustible, motos eléctricas y otros premios vinculados al ecosistema Copec.
Copec está cerrando la celebración de su aniversario número 90 con un hito nunca antes visto: el sorteo del gran premio de 90 años de combustible gratis, entre muchos otros productos que se rifarán.
El ganador será anunciado este sábado 6 de diciembre durante el Motorshow de Copec RallyMobil en Laguna Carén, convirtiéndose en parte de la historia de la compañía y en uno de los premios más simbólicos que Copec ha entregado en su trayectoria.
Como parte del agradecimiento de Copec a los chilenos, la campaña “90 formas de decirte gracias” ha entregado decenas de premios semanales, entre los que destacan un auto eléctrico, una moto eléctrica, cargas en combustible, pasajes dobles a Brasil y mucho más.
Pero aún queda el más esperado, y solo hay plazo hasta el 5 de diciembre para participar. Cada compra en el ecosistema Copec suma oportunidades, al dictar el RUT aumentas x2 tus opciones de ganar y x4 si pagas con la app.
