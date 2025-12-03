;

¡Histórico! Copec regala 90 años de combustible gratis por su aniversario (quedan los últimos días para participar)

La compañía regaló pasajes a Brasil, un auto eléctrico, giftcards en combustible, motos eléctricas y otros premios vinculados al ecosistema Copec.

¡Histórico! Copec regala 90 años de combustible gratis por su aniversario (quedan los últimos días para participar)

Copec está cerrando la celebración de su aniversario número 90 con un hito nunca antes visto: el sorteo del gran premio de 90 años de combustible gratis, entre muchos otros productos que se rifarán.

El ganador será anunciado este sábado 6 de diciembre durante el Motorshow de Copec RallyMobil en Laguna Carén, convirtiéndose en parte de la historia de la compañía y en uno de los premios más simbólicos que Copec ha entregado en su trayectoria.

Como parte del agradecimiento de Copec a los chilenos, la campaña “90 formas de decirte gracias” ha entregado decenas de premios semanales, entre los que destacan un auto eléctrico, una moto eléctrica, cargas en combustible, pasajes dobles a Brasil y mucho más.

Pero aún queda el más esperado, y solo hay plazo hasta el 5 de diciembre para participar. Cada compra en el ecosistema Copec suma oportunidades, al dictar el RUT aumentas x2 tus opciones de ganar y x4 si pagas con la app.

