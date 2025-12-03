;

Auto abandonado tras encerrona causa congestión en Providencia: habría sido robado a la salida del consulado de Bolivia

Debido al cortacorriente, el vehículo quedó detenido en la intersección de Av. El Cerro con Av. Los Conquistadores.

Ruth Cárcamo

00:30

Esta mañana se registró una alta congestión vehicular en la comuna de Providencia, región Metropolitana, debido a un vehículo que quedó abandonado tras sufrir un intento de encerrona.

De acuerdo a la información preliminar, el automóvil habría sido robado a las afueras del consulado de Bolivia, y el cortacorriente llevó a su abandono en Av. El Cerro con Av. Los Conquistadores.

Esta situación quedó al descubierto esta mañana, cuando se produjo un atochamiento vehicular, lo que llevó a que se restringiera la pista donde se encuentra el vehículo detenido.

Asimismo, personal de Carabineros se trasladó al lugar para verificar lo sucedido y contactar a la víctima de la encerrona frustrada.

