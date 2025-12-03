Auto abandonado tras encerrona causa congestión en Providencia: habría sido robado a la salida del consulado de Bolivia
Debido al cortacorriente, el vehículo quedó detenido en la intersección de Av. El Cerro con Av. Los Conquistadores.
Auto abandonado tras encerrona causa congestión en Providencia: habría sido robado a funcionaria del consulado de Bolivia
Esta mañana se registró una alta congestión vehicular en la comuna de Providencia, región Metropolitana, debido a un vehículo que quedó abandonado tras sufrir un intento de encerrona.
De acuerdo a la información preliminar, el automóvil habría sido robado a las afueras del consulado de Bolivia, y el cortacorriente llevó a su abandono en Av. El Cerro con Av. Los Conquistadores.
Esta situación quedó al descubierto esta mañana, cuando se produjo un atochamiento vehicular, lo que llevó a que se restringiera la pista donde se encuentra el vehículo detenido.
Asimismo, personal de Carabineros se trasladó al lugar para verificar lo sucedido y contactar a la víctima de la encerrona frustrada.
