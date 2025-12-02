;

¿Superan a Chat GPT-5? DeepSeek lanza nuevos modelos de IA que prometen más eficiencia y rendimiento

El gigante chino de la inteligencia artificial presentó dos variantes de su versión V3.2.

Agencia Xinhua

La firma china de tecnología de inteligencia artificial, DeepSeek, lanzó oficialmente dos nuevos modelos: DeepSeek-V3.2 y su variante de alto rendimiento computacional, DeepSeek-V3.2-Speciale.

Al implementar un robusto protocolo de aprendizaje de refuerzo y escalar el cálculo posterior al entrenamiento, DeepSeek-V3.2 ofrece un desempeño comparable al de GPT-5, de acuerdo con la compañía. El modelo de IA equilibra una alta eficiencia computacional mientras mantiene un razonamiento y un rendimiento del agente superiores.

La competencia entre las principales empresas tecnológicas mundiales en el ámbito de los modelos de IA se está intensificando. En agosto, OpenAI lanzó su modelo insignia, GPT-5, describiéndolo como el más inteligente y rápido hasta la fecha. Posteriormente, en noviembre, Google presentó su más reciente sistema de IA, Gemini-3.0-Pro.

Según la empresa, fundada en julio de 2023, la versión de alto rendimiento, DeepSeek-V3.2-Speciale, supera a GPT-5 y muestra una capacidad de razonamiento comparable a la de Gemini-3.0-Pro. Esta variante obtuvo medallas de oro tanto en la Olimpiada Internacional de Matemática 2025 como en la Olimpiada Internacional de Informática.

Un avance técnico clave es el mecanismo DeepSeek Sparse Attention, que reduce sustancialmente la complejidad computacional a la vez que preserva el rendimiento del modelo en escenarios de contexto amplio.

