El pasado domingo, Joaquín Sabina ofreció su último show en el Movistar Arena de Madrid, cerrando la gira “Hola y adiós” ante 12.000 asistentes.

El cantautor de 76 años confirmó su retiro de los escenarios con palabras cargadas de emoción. “Este concierto en Madrid es el último de mi vida y, por tanto, el más importante. El que en unos años recordaré con más emoción”, expresó.

La gira, que comenzó en enero y recorrió América y España, incluyó 71 conciertos y más de 700.000 entradas vendidas. Sobre el escenario, Sabina reafirmó el carácter definitivo de esta presentación: “Esta gira que se llamaba ‘Hola y adiós’ ya pasó por medio mundo y esta noche ya se llama solo ‘adiós’”, dijo antes de iniciar un repertorio de 23 canciones, según consignó El País.

Durante más de dos horas, el artista repasó clásicos como Yo me bajo en Atocha, Princesa y la coreada Calle Melancolía, tema que es el segundo que escribió en su vida. Entre lágrimas, Sabina interpretó piezas de sus 17 álbumes publicados desde finales de los años 70.

Este concierto marcó el décimo Movistar Arena del año para el ícono del canallismo musical, quien anunció en julio de 2024 su intención de despedirse de los grandes escenarios. En menos de 24 horas, se vendieron más de 200.000 entradas solo en España.

Aunque deja los escenarios, Sabina continuará ligado a la música. Con más de 10 millones de discos vendidos, un Premio Goya y un Grammy Latino a la Excelencia Musical, su legado incluye colaboraciones con artistas como Ana Belén, Andrés Calamaro y Joan Manuel Serrat.