Conocida periodista destapó brutal agresión en nuevo reality chileno: “Me pegaron combos, patadas, hasta con un palo”

Es un hecho grave. Uno que una conocida periodista destapó en sus redes sociales, sobre un nuevo reality chileno que se estrena el próximo 7 de diciembre y promete revolucionar al cibermundo.

Bárbara Rojo, reportera y creadora de contenido, habló de su participación en el show Deseo Extremo, liderado por DJ Isi Glock, la misma joven que funó a Karol Dance hace algunos meses.

La joven relató que en las grabaciones fue atacada por otra participante del programa que la habría agredido por la espalda, y la habría golpeado mientras estaba en el suelo.

“Esto es lo que pasa detrás de estos realities y no se puede normalizar. Se me agredió de una forma brutal con la intención de generar contenido para este reality y no se me prestó ayuda”, acusó.

La agresión a periodista

Así, Bárbara manifestó entre lágrimas que “me pegaron combos, patadas, hasta con un palo”.

Y señaló que “esto fue por show, por una cámara, cuando yo vine a demostrar mi talento. Yo soy de Temuco, viajé nueve horas para estar acá y me trajeron engañada. Me dijeron que no iban a venir creadoras de contenido, ni prostitutas. Que no iba a haber pelea, que sería un reality totalmente de competencia. Que lo íbamos a pasar súper bien y cada una podría mostrar su talento”.

La creadora también dio cuenta de la reacción de Isi Glock ante los hechos. “Me hizo la mente para que no llamara a los carabineros porque podía quedar mal ella. Y si expongo esto en redes sociales, queda mal ella”, denunció.

