Fallece voluntario histórico de Socorro Andino que participó en el rescate de los rugbistas uruguayos

El Cuerpo de Socorro Andino de Chile confirmó este 1 de diciembre el fallecimiento de Osvaldo Villegas.

Fue voluntario histórico de la institución y uno de los protagonistas del rescate de los sobrevivientes del vuelo 571, ocurrido en plena cordillera de los Andes.

Villegas tenía 81 años y fue parte del operativo realizado el 22 y 23 de diciembre de 1972, instancia en la que llegó hasta el fuselaje donde permanecían los rugbistas uruguayos y pasó la noche junto a ellos.

Con más de 56 años de servicio, desarrolló una larga trayectoria como rescatista especializado en montaña, destacando también como miembro del Club Andino Águila Azul.

En los últimos años se mantenía vinculado a la institución como voluntario honorario, siendo reconocido por su experiencia y compromiso.

Según informó Socorro Andino, Osvaldo Villegas será velado desde este lunes en el cuartel del Cuerpo de Socorro Andino de la Región Metropolitana, ubicado en avenida Ricardo Cumming 329, en Santiago .