Evento de la academia de emprendedores pondrá foco en el storytelling

InspiraTalk es una instancia de encuentro, aprendizaje, networking y entretenimiento organizado por Academia de Emprendedores, el programa líder de capacitación para emprendedores de radio ADN. Dicha instancia invita a emprendedoras, profesionales y dueños de empresas a pensar el futuro de los negocios desde el aprendizaje continuo, a través de un evento participativo y lúdico en el que los protagonistas son los asistentes.

“Palabras que enganchan: el poder del storytelling” será el último InspiraTalk del año y se desarrollará el próximo miércoles 3 de diciembre a las 19:00 horas en el Bar del Club Providencia. Este encuentro será liderado por Carola Hidalgo, periodista creadora de contenidos digitales quien, junto a otras tres líderes, guiará cerca de dos horas y media de dinámicas, contenidos y concursos propios del evento.

“Así tengan un ecommerce, vengan del mundo corporativo o estén trabajando su marca personal, el objetivo de este InspiraTalk es lograr que quienes asistan, descubran que tienen una historia poderosa que contar y que, precisamente esa historia, es lo que los diferencia. En un mercado donde está lleno de todo, contar una buena historia sí te permite destacar”, explica Hidalgo, quien además es líder de la sección Vanguardia del programa Academia de Emprendedores.

¿Qué temas se hablarán en InspiraTalk?

El miércoles 3 de diciembre los asistentes conocerán:

Las características del storytelling, qué es y qué no es y cuáles son los principales componentes de una buena historia

El poder del relato en la estrategia y cómo el storytelling construye liderazgo, cultura y resultados

Los secretos para construir una comunidad fiel a través de la historia de tu marca

Todo lo que necesitas para construir un relato de marca coherente, que defina quién eres y cómo conectar con tus potenciales clientes

La periodista no será la única sobre el escenario. Representando al área corporativa, Loreto Ramírez- Gerenta de Personas de Burger King Chile y speaker de Recursos Humanos - dará la mirada empresarial para entender cómo los liderazgos construyen cultura y propósito a través del storytelling.

Paula Labra, emprendedora referente y fundadora de Love Lust, la tienda de lencería con más de 200 mil seguidores en Instagram, enseñará sobre la importancia de construir una comunidad digital fiel y lo importante que puede ser a la hora de tomar decisiones clave en el negocio.

Por último, Catalina Schaerer, cofundadora de la Consultora Kleek Social y a quien seguro conoces como @mamasincaos en Instagram, conversará sobre la creación de un relato de marca coherente para conectar con tus clientes.

“Es una oportunidad única para acceder a todo el conocimiento en tres horas, de forma entretenida y con la inmensa oportunidad de generar redes de contacto en un ambiente propicio para que ello ocurra”, dice Leo Meyer, host de InspiraTalks y fundador de la Academia de Emprendedores.

