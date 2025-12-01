Composición que incluye a premiado locutor de ADN fue reconocida en los Latin Grammy / Jose Pablo Porras Monge

Los premios que gozan de abundante exposición mediática, como los Grammy y los Latin Grammy, suelen multiplicar la atención hacia cada ganador, pero también ayudan a poner el ojo en aquellos que no ganaron, y tuvieron que contentarse con estar entre la lista de nominados.

Tal como su contraparte homónima estadounidense, los Latin Grammy poseen una categoría de “Mejor Composición Clásica Contemporánea”, en que la flamante ganadora fue la mexicana Gabriela Ortiz por su partitura de ballet ‘Revolución Diamantina’, representada por una grabación dirigida por el taquillero Gustavo Dudamel.

Pero entre los finalistas se encontraba una obra sumamente interesante, y que además tiene una conexión con nuestro país. En Chile, los amantes de la música de tradición escrita no suelen estar al tanto de lo que pasa en cuanto a creación contemporánea en Latinoamérica, menos aún de Centroamérica, lo que es una lástima.

Instancias como los Latin Grammy ayudan a visibilizar ese mundo, especialmente con la accesibilidad que ofrece el streaming.

La obra de Camacho

Marvin Camacho (nacido en 1959), es un compositor costarricense de larga trayectoria. En 2023 compuso ‘Suite de la Verde Vida’, una obra en que se imagina un viaje del gran poeta español Federico García Lorca al país centroamericano. Cabe notar, que esta obra ocupa una viola solista, instrumento de cálido sonido, que no suele ser la estrella si lo comparamos con el cello y el violín.

El disco oficial de esta pieza le valió a Camacho la nominación a los Latin Grammy en la categoría mencionada. Y este registro --y aquí viene el nexo con Chile-- cuenta con la participación del reconocido locutor nacional, y voz oficial de Radio ADN, Fernando Solís Lara.

Son intervenciones en que el vozarrón de Solís da vida a seleccionados versos de García Lorca, en una composición que se estructura en cuatro movimientos. Sergio Carrillo es el solista en viola, mientras que Alejandro Gutiérrez dirige a la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Costa Rica.

Una orquestación brillante, que incluye percusiones latinas, ritmos sincopados y métricas irregulares, apoyan un discurso melódico sumamente atractivo. La viola expone material de ensueño, como si se tratara de un sueño, el del compositor imaginando al vate hispano visitando las verdes tierras del país caribeño.

Constantemente la música alude a aires españoles, y así van asomándose ritmos de fandangos y pasodobles, entrelazándose con un tratamiento rítmico propiamente centroamericano. Hay momentos para una comunicación más íntima, como en el tercer movimiento, titulado “Introspección”. Y en el movimiento final (“Federico, alma gitana”) abundan los guiños al flamenco con su “cante jondo”, el que tanto inspirara a García Lorca.

Una creación como esta funcionaría muy bien si la presentara alguna orquesta chilena, pero afortunadamente se puede apreciar el citado registro discográfico en Spotify, YouTube y otros.

Y una observación final: hasta el momento ningún compositor chileno ha sido nominado a los Latin Grammy. Con todo el talento que hay en nuestro país en este ámbito, debería alguna vez un nombre local llegar a ser considerado.