;

Composición que incluye a premiado locutor de ADN fue reconocida en los Latin Grammy

“Suite de la Verde Vida” es una obra sinfónica del costarricense Marvin Camacho, que incluye trozos poéticos de Federico García Lorca recitados por Fernando Solís.

ADN Radio

Álvaro Gallegos

Composición que incluye a premiado locutor de ADN fue reconocida en los Latin Grammy

Composición que incluye a premiado locutor de ADN fue reconocida en los Latin Grammy / Jose Pablo Porras Monge

Los premios que gozan de abundante exposición mediática, como los Grammy y los Latin Grammy, suelen multiplicar la atención hacia cada ganador, pero también ayudan a poner el ojo en aquellos que no ganaron, y tuvieron que contentarse con estar entre la lista de nominados.

Tal como su contraparte homónima estadounidense, los Latin Grammy poseen una categoría de “Mejor Composición Clásica Contemporánea”, en que la flamante ganadora fue la mexicana Gabriela Ortiz por su partitura de ballet ‘Revolución Diamantina’, representada por una grabación dirigida por el taquillero Gustavo Dudamel.

Pero entre los finalistas se encontraba una obra sumamente interesante, y que además tiene una conexión con nuestro país. En Chile, los amantes de la música de tradición escrita no suelen estar al tanto de lo que pasa en cuanto a creación contemporánea en Latinoamérica, menos aún de Centroamérica, lo que es una lástima.

Instancias como los Latin Grammy ayudan a visibilizar ese mundo, especialmente con la accesibilidad que ofrece el streaming.

La obra de Camacho

Marvin Camacho (nacido en 1959), es un compositor costarricense de larga trayectoria. En 2023 compuso ‘Suite de la Verde Vida’, una obra en que se imagina un viaje del gran poeta español Federico García Lorca al país centroamericano. Cabe notar, que esta obra ocupa una viola solista, instrumento de cálido sonido, que no suele ser la estrella si lo comparamos con el cello y el violín.

El disco oficial de esta pieza le valió a Camacho la nominación a los Latin Grammy en la categoría mencionada. Y este registro --y aquí viene el nexo con Chile-- cuenta con la participación del reconocido locutor nacional, y voz oficial de Radio ADN, Fernando Solís Lara.

Revisa también:

ADN

Son intervenciones en que el vozarrón de Solís da vida a seleccionados versos de García Lorca, en una composición que se estructura en cuatro movimientos. Sergio Carrillo es el solista en viola, mientras que Alejandro Gutiérrez dirige a la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Costa Rica.

Una orquestación brillante, que incluye percusiones latinas, ritmos sincopados y métricas irregulares, apoyan un discurso melódico sumamente atractivo. La viola expone material de ensueño, como si se tratara de un sueño, el del compositor imaginando al vate hispano visitando las verdes tierras del país caribeño.

ADN

Constantemente la música alude a aires españoles, y así van asomándose ritmos de fandangos y pasodobles, entrelazándose con un tratamiento rítmico propiamente centroamericano. Hay momentos para una comunicación más íntima, como en el tercer movimiento, titulado “Introspección”. Y en el movimiento final (“Federico, alma gitana”) abundan los guiños al flamenco con su “cante jondo”, el que tanto inspirara a García Lorca.

Una creación como esta funcionaría muy bien si la presentara alguna orquesta chilena, pero afortunadamente se puede apreciar el citado registro discográfico en Spotify, YouTube y otros.

Y una observación final: hasta el momento ningún compositor chileno ha sido nominado a los Latin Grammy. Con todo el talento que hay en nuestro país en este ámbito, debería alguna vez un nombre local llegar a ser considerado.

Contenido patrocinado

Esta es la actriz mejor pagada de &#039;Stranger Things&#039; en la temporada final (y no es Millie Bobby Brown)

Esta es la actriz mejor pagada de 'Stranger Things' en la temporada final (y no es Millie Bobby Brown)

Confirman fatal accidente: Querida periodista muere tras caer al vacío desde 25 metros de altura

Confirman fatal accidente: Querida periodista muere tras caer al vacío desde 25 metros de altura

El concurso que premia tu sintonía con regalos imperdibles esta Navidad: “La Magia de Escuchar Radio Corazón”

El concurso que premia tu sintonía con regalos imperdibles esta Navidad: “La Magia de Escuchar Radio Corazón”

La triste pérdida que enluta a Priscilla Vargas: &#039;Estarás siempre en mi corazón&#039;

La triste pérdida que enluta a Priscilla Vargas: 'Estarás siempre en mi corazón'

&#039;Optimista hasta el último día&#039;: Delicada muerte enluta a rostro de matinal &#039;Tu Día&#039;

'Optimista hasta el último día': Delicada muerte enluta a rostro de matinal 'Tu Día'

Así se creó el vestuario y maquillaje de Stranger Things: con guiños al cine y la cultura pop — Somoslapercha

Así se creó el vestuario y maquillaje de Stranger Things: con guiños al cine y la cultura pop — Somoslapercha

David Gilmour sentencia un debate histórico y elige los 5 mejores guitarristas de la historia: ni Jimmy Page ni George Harrison

David Gilmour sentencia un debate histórico y elige los 5 mejores guitarristas de la historia: ni Jimmy Page ni George Harrison

Tras el estreno de &#039;Stranger Things 5&#039;: Esta es la popular canción ochentera que regresó a lo más escuchado de Spotify

Tras el estreno de 'Stranger Things 5': Esta es la popular canción ochentera que regresó a lo más escuchado de Spotify

CONCURSO: Gana entradas para Loserville con Limp Bizkit, Bullet For My Valentine, 311 y más

CONCURSO: Gana entradas para Loserville con Limp Bizkit, Bullet For My Valentine, 311 y más

¡Gana un auto nuevo y 5 millones! Asegura tu ticket por solo $1.000: RadioActiva y Curifor te cambian la vida

¡Gana un auto nuevo y 5 millones! Asegura tu ticket por solo $1.000: RadioActiva y Curifor te cambian la vida

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad