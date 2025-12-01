;

Calendario de Adviento: qué es, para qué sirve y cuál es el origen del objeto que se populariza para la Navidad en Chile

Todo consiste en una tradición centenaria que volvió a instalarse con fuerza en el comercio local.

Javier Méndez

Calendario de Adviento: qué es, para qué sirve y cuál es el origen del objeto que se populariza para la Navidad en Chile

Calendario de Adviento: qué es, para qué sirve y cuál es el origen del objeto que se populariza para la Navidad en Chile / Getty Images

Basta con una pequeña vuelta por el comercio, sobre todo en las grandes cadenas de supermercados, para encontrar góndolas de Calendarios de Adviento. Aunque para muchos pueda parecer una moda reciente, no se trata de una tradición nueva.

Su origen se remonta a finales del siglo XIX en Alemania, donde las familias protestantes comenzaron a marcar los días previos a Navidad encendiendo velas, dibujando con tizas en la pared o colgando pequeñas imágenes para acompañar la espera.

Con el tiempo, esas prácticas dieron paso al formato que algunos ya conocen: 24 ventanas o casillas, una por cada día, que se abren desde el 1 al 24 de diciembre.

Al menos este año parece ser una tendencia que tomó mayor fuerza en Chile. Su propósito siempre ha sido despertar la expectativa diaria con un pequeño gesto o regalo, y por eso muchas veces los espacios incluyen chocolates u otro tipo de dulces. Algunas marcas han sido más arriesgadas incluso armando propuestas con maquillaje.

Los precios varían mucho. Existen alternativas muy económicas, por debajo de los $3 mil. Mientras tanto, otras opciones alcanzan valores más elevados y presentan diseños más elaborados.

Ejemplo de esto último puede ser un calendario de adviento de La Fête Chocolat: inspirado en un pino, requiere desembolsar $84.500 por los 840 gramos de productos, entre bombones, dragée, calugas y chocolates.

