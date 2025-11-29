;

¡Vamos chilenos! Primer cómputo oficial de Teletón 2025 supera los 7 mil millones de pesos

Cerca de las 3 de la mañana se comunicó el primer monto acumulado para la cruzada solidaria.

Gonzalo Miranda

Teletón 2025

Este viernes por la noche arrancó la Teletón 2025, cruzada solidaria que, en esta versión, busca superar los más de 40 mil millones de pesos que se puso como meta.

Después de las primeras cinco horas de evento, los animadores del trasnoche entregaron el primer cómputo oficial, el cual superó los 7 mil millones de pesos.

El primer monto llegó hasta los $7.268.552.558, aun lejos de los $40.502.617.946 que está considerado llegar para la noche de este sábado, en el cierre del Estadio Nacional.

