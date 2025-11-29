Se juntaron en Teletón 2024, consolidaron su regreso a la TV en CHV, pero ahora se van a otro canal. La madrugada de este sábado, el exitoso programa ‘El Muro’ hace su presentación en la Teletón 2025.

Sin embargo, en la previa de la presentación, Kike Morandé confirmó los rumores de las últimas semanas: el programa de humor deja CHV para emigrar a Mega.

“Sigue El Muro, pero en otro canal, no tiene ni una novedad”, dijo en conversación con Radio ADN. Además, Morandé agradeció el reencuentro del año pasado: “estuvo muy bien, agradecido de la Teletón que nos juntó y ya llevamos un año”.

Sobre la presentación de este sábado por la madrugada, el animador adelantó que “el libreto está muy divertido, estamos todos felices de poder hacerlo. Es un libreto que se revisó varias veces y está muy bueno”, cerró.