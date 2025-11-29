;

VIDEO. Kike Morandé confirma los rumores de las últimas semanas: “Sigue ‘El Muro’, pero en otro canal”

El animador conversó con Radio ADN y aseguró que “no hay ninguna novedad”, sobre la partida del programa de humor a Mega.

Gonzalo Miranda

Soledad Reyes

Kike Morandé en Teletón 2025

Kike Morandé en Teletón 2025

Se juntaron en Teletón 2024, consolidaron su regreso a la TV en CHV, pero ahora se van a otro canal. La madrugada de este sábado, el exitoso programa ‘El Muro’ hace su presentación en la Teletón 2025.

Sin embargo, en la previa de la presentación, Kike Morandé confirmó los rumores de las últimas semanas: el programa de humor deja CHV para emigrar a Mega.

Sigue El Muro, pero en otro canal, no tiene ni una novedad”, dijo en conversación con Radio ADN. Además, Morandé agradeció el reencuentro del año pasado: “estuvo muy bien, agradecido de la Teletón que nos juntó y ya llevamos un año”.

Sobre la presentación de este sábado por la madrugada, el animador adelantó que “el libreto está muy divertido, estamos todos felices de poder hacerlo. Es un libreto que se revisó varias veces y está muy bueno”, cerró.

Kike Morandé conversó con Radio ADN

Contenido patrocinado

Esta es la actriz mejor pagada de &#039;Stranger Things&#039; en la temporada final (y no es Millie Bobby Brown)

Esta es la actriz mejor pagada de 'Stranger Things' en la temporada final (y no es Millie Bobby Brown)

Confirman fatal accidente: Querida periodista muere tras caer al vacío desde 25 metros de altura

Confirman fatal accidente: Querida periodista muere tras caer al vacío desde 25 metros de altura

El concurso que premia tu sintonía con regalos imperdibles esta Navidad: “La Magia de Escuchar Radio Corazón”

El concurso que premia tu sintonía con regalos imperdibles esta Navidad: “La Magia de Escuchar Radio Corazón”

La triste pérdida que enluta a Priscilla Vargas: &#039;Estarás siempre en mi corazón&#039;

La triste pérdida que enluta a Priscilla Vargas: 'Estarás siempre en mi corazón'

&#039;Optimista hasta el último día&#039;: Delicada muerte enluta a rostro de matinal &#039;Tu Día&#039;

'Optimista hasta el último día': Delicada muerte enluta a rostro de matinal 'Tu Día'

Así se creó el vestuario y maquillaje de Stranger Things: con guiños al cine y la cultura pop — Somoslapercha

Así se creó el vestuario y maquillaje de Stranger Things: con guiños al cine y la cultura pop — Somoslapercha

David Gilmour sentencia un debate histórico y elige los 5 mejores guitarristas de la historia: ni Jimmy Page ni George Harrison

David Gilmour sentencia un debate histórico y elige los 5 mejores guitarristas de la historia: ni Jimmy Page ni George Harrison

Tras el estreno de &#039;Stranger Things 5&#039;: Esta es la popular canción ochentera que regresó a lo más escuchado de Spotify

Tras el estreno de 'Stranger Things 5': Esta es la popular canción ochentera que regresó a lo más escuchado de Spotify

CONCURSO: Gana entradas para Loserville con Limp Bizkit, Bullet For My Valentine, 311 y más

CONCURSO: Gana entradas para Loserville con Limp Bizkit, Bullet For My Valentine, 311 y más

¡Gana un auto nuevo y 5 millones! Asegura tu ticket por solo $1.000: RadioActiva y Curifor te cambian la vida

¡Gana un auto nuevo y 5 millones! Asegura tu ticket por solo $1.000: RadioActiva y Curifor te cambian la vida

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad