VIDEOS. Gala Caldirola y Faloon Larraguibel regresan a la Teletón 2025 para encender el trasnoche

Entre nervios y emoción, ambas llegaron al teatro listas para lucirse frente al público.

Javiera Rivera

Radio ADN

Radio ADN

El trasnoche de la Teletón 2025 promete brillo, energía y mucha danza. Gala Caldirola y Faloon Larraguibel llegaron al evento listas para ser parte del “vamos” trasnoche.

Caldirola, que ya había adelantado su participación a través de Instagram, confesó que volver al escenario en un rol tan intenso la tiene “nerviosa pero feliz”.

“Este año seré parte de la apertura del Teletón”, escribió días antes, junto a imágenes de sus ensayos con el equipo de Conny Azua Dance Factory.

Ahora, en conversación con Radio ADN reveló que no baila hace tiempo. “Pero me encanta ser parte de algo tan importante y a beneficio de esta hermosa fundación”, agregó.

Por su parte, Faloon Larraguibel también se suma al show nocturno, marcando su regreso a las 27 horas de amor.

La figura, que en años anteriores fue reina de la Vedetón, contó que participará en la obertura del trasnoche junto a otros rostros del espectáculo.

