Con la presencia de Jeannette Jara y José Antonio Kast, candidatos presidenciales para el Balotaje, este viernes arrancó la Teletón 2025, instancia donde los aspirantes a La Moneda entregaron breves palabras respecto a la cruzada solidaria.

La candidata del oficialismo conversó con Radio ADN y aseguró que la Teletón: “es una obra muy importante que está a punto de cumplir medio siglo y realmente si uno lo ve en la trayectoria que ha tenido, es realmente increíble, porque tantas generaciones de chilenos han podido contar con una rehabilitación adecuada en un momento en el cual uno piensa que cuando se une Chile se pueden hacer grandes cosas”, dijo.

Agregó sobre su presencia, y la de Kast, que fue “muy necesario que hayamos estado los dos presentes junto con el Presidente de la República, porque es un momento de comunión, de unidad y eso es lo que hace a Chile crecer, a mí me gusta mucho la obra de Teletón”, aseguró.

“Hace algunos años la conozco (la obra) porque tuve la oportunidad de participar en la Ley de inclusión laboral de personas en situación de discapacidad, entonces en ese minuto conversamos con Teletón y sé que hay muchas cosas pendientes en materia de inclusión, pero cada paso que damos es un avance y lo que no hay que hacer es retroceder”, cerró Jeannette Jara.