;

VIDEO. “Cuando se une Chile, se pueden hacer grandes cosas”: Jeannette Jara aplaudió la obra de la Teletón en su versión 2025

La candidata del oficialismo agregó que “sé que hay muchas cosas pendientes en materia de inclusión”, dijo al micrófono de Radio ADN.

Gonzalo Miranda

Nelson Quiroz

Jeannette Jara en Teletón 2025

Jeannette Jara en Teletón 2025 / Cristian Soto Quiroz

Con la presencia de Jeannette Jara y José Antonio Kast, candidatos presidenciales para el Balotaje, este viernes arrancó la Teletón 2025, instancia donde los aspirantes a La Moneda entregaron breves palabras respecto a la cruzada solidaria.

La candidata del oficialismo conversó con Radio ADN y aseguró que la Teletón: “es una obra muy importante que está a punto de cumplir medio siglo y realmente si uno lo ve en la trayectoria que ha tenido, es realmente increíble, porque tantas generaciones de chilenos han podido contar con una rehabilitación adecuada en un momento en el cual uno piensa que cuando se une Chile se pueden hacer grandes cosas”, dijo.

Agregó sobre su presencia, y la de Kast, que fue “muy necesario que hayamos estado los dos presentes junto con el Presidente de la República, porque es un momento de comunión, de unidad y eso es lo que hace a Chile crecer, a mí me gusta mucho la obra de Teletón”, aseguró.

“Hace algunos años la conozco (la obra) porque tuve la oportunidad de participar en la Ley de inclusión laboral de personas en situación de discapacidad, entonces en ese minuto conversamos con Teletón y sé que hay muchas cosas pendientes en materia de inclusión, pero cada paso que damos es un avance y lo que no hay que hacer es retroceder”, cerró Jeannette Jara.

Contenido patrocinado

Esta es la actriz mejor pagada de &#039;Stranger Things&#039; en la temporada final (y no es Millie Bobby Brown)

Esta es la actriz mejor pagada de 'Stranger Things' en la temporada final (y no es Millie Bobby Brown)

Confirman fatal accidente: Querida periodista muere tras caer al vacío desde 25 metros de altura

Confirman fatal accidente: Querida periodista muere tras caer al vacío desde 25 metros de altura

El concurso que premia tu sintonía con regalos imperdibles esta Navidad: “La Magia de Escuchar Radio Corazón”

El concurso que premia tu sintonía con regalos imperdibles esta Navidad: “La Magia de Escuchar Radio Corazón”

La triste pérdida que enluta a Priscilla Vargas: &#039;Estarás siempre en mi corazón&#039;

La triste pérdida que enluta a Priscilla Vargas: 'Estarás siempre en mi corazón'

&#039;Optimista hasta el último día&#039;: Delicada muerte enluta a rostro de matinal &#039;Tu Día&#039;

'Optimista hasta el último día': Delicada muerte enluta a rostro de matinal 'Tu Día'

Así se creó el vestuario y maquillaje de Stranger Things: con guiños al cine y la cultura pop — Somoslapercha

Así se creó el vestuario y maquillaje de Stranger Things: con guiños al cine y la cultura pop — Somoslapercha

David Gilmour sentencia un debate histórico y elige los 5 mejores guitarristas de la historia: ni Jimmy Page ni George Harrison

David Gilmour sentencia un debate histórico y elige los 5 mejores guitarristas de la historia: ni Jimmy Page ni George Harrison

Tras el estreno de &#039;Stranger Things 5&#039;: Esta es la popular canción ochentera que regresó a lo más escuchado de Spotify

Tras el estreno de 'Stranger Things 5': Esta es la popular canción ochentera que regresó a lo más escuchado de Spotify

CONCURSO: Gana entradas para Loserville con Limp Bizkit, Bullet For My Valentine, 311 y más

CONCURSO: Gana entradas para Loserville con Limp Bizkit, Bullet For My Valentine, 311 y más

¡Gana un auto nuevo y 5 millones! Asegura tu ticket por solo $1.000: RadioActiva y Curifor te cambian la vida

¡Gana un auto nuevo y 5 millones! Asegura tu ticket por solo $1.000: RadioActiva y Curifor te cambian la vida

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad