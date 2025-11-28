;

VIDEO. “Cuando estamos unidos somos mucho más grandes”: Presidente Boric realizó tres importantes donaciones para la Teletón 2025

En su última cruzada solidaria como máxima autoridad del país, el Mandatario valoró el trabajo de Teletón.

Gonzalo Miranda

Presidente Boric en Teletón 2025

Presidente Boric en Teletón 2025 / Cristian Soto Quiroz

Este viernes por la noche, arrancó una nueva versión de la Teletón, que este año busca recaudar más de 40 mil millones de pesos, instancia en la que, como es costumbre, participó el Presidente de la República, Gabriel Boric.

El Mandamás llegó hasta el Teatro Teletón acompañado de su pareja, Paula Carrasco, ambos con su hija Violeta, y como es tradición se paró frente al micrófono y entregó palabras de aliento para la cruzada solidaria.

Lo que quiero transmitir es que la frase de ‘Teletón es todos los días’, es cierta. Los que muchas veces tenemos el privilegio de no tener una discapacidad, pensamos en la Teletón estas 27 horas, pero la teletón está sucediendo todos los días”, partió diciendo.

Agregó que “para que la Teletón pueda ser todos los días es cierto que se requieran estas 27 horas, pero esa cifra (poco más de 40 mil millones) no es solo plata, se traduce en sonrisas, en una trayectoria de esfuerzo que cambia la vida”, aseveró el Mandatario.

Insistió en que “la Teletón hace bien todos los días, en Santiago, Calama, Copiapó, Temuco, Valparaíso y próximamente en Rancagua y Chillán, por eso la pega que hace Teletón es emocionante”, dijo.

“Necesitamos de unidad, porque cuando estamos unidos somos mucho más grandes y sacamos cualquier cosa adelante”, cerró el Presidente Boric su discurso.

Tras aquello, realizó tres donaciones para la Lucatón: una pelota de firmada por Fernando Zampedri, un libro de Violeta Parra, y la chaqueta de Emmanuel que ganó el 2024 en al Lucatón.

