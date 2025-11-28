Alejandro Tabilo desarrollará su pretemporada fuera de Santiago con miras al 2026 / Hu Chengwei

Alejandro Tabilo intenta ya poco a poco a poner foco de cara a la temporada 2026 tras haber concluido su año hace varias semanas.

El actual 81 del ranking ATP busca proyectar lo que viene tras verse involucrado en la polémica luego de anunciar su inscripción en un torneo de exhibición la misma semana que se jugará Copa Davis ante Serbia en suelo nacional.

Antes de eso, Alejandro Tabilo tiene que avanzar con miras a los primeros desafíos del año entrante, en Oceanía, donde jugará torneos en cancha dura, con el Abierto de Australia como gran desafío.

Por lo mismo, este viernes, el actual número 2 de Chile sorprendió al anunciar que hará su pretemporada fuera de Santiago.

A través de redes sociales, la Academia de Tenis GBM, en la zona norte de Quilpué, anunció que Alejandro Tabilo estará trabajando en sus canchas duras, donde los organizadores ya trabajan para dejar todo en condiciones para recibir a quien este año fue campeón a nivel ATP en Chengdú.