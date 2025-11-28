;

Alejandro Tabilo desarrollará su pretemporada fuera de Santiago con miras al 2026

El actual número 2 de Chile sorprendió con el lugar en que estará entrenando sobre cancha dura.

Carlos Madariaga

Alejandro Tabilo desarrollará su pretemporada fuera de Santiago con miras al 2026

Alejandro Tabilo desarrollará su pretemporada fuera de Santiago con miras al 2026 / Hu Chengwei

Alejandro Tabilo intenta ya poco a poco a poner foco de cara a la temporada 2026 tras haber concluido su año hace varias semanas.

El actual 81 del ranking ATP busca proyectar lo que viene tras verse involucrado en la polémica luego de anunciar su inscripción en un torneo de exhibición la misma semana que se jugará Copa Davis ante Serbia en suelo nacional.

Revisa también:

ADN

Antes de eso, Alejandro Tabilo tiene que avanzar con miras a los primeros desafíos del año entrante, en Oceanía, donde jugará torneos en cancha dura, con el Abierto de Australia como gran desafío.

Por lo mismo, este viernes, el actual número 2 de Chile sorprendió al anunciar que hará su pretemporada fuera de Santiago.

A través de redes sociales, la Academia de Tenis GBM, en la zona norte de Quilpué, anunció que Alejandro Tabilo estará trabajando en sus canchas duras, donde los organizadores ya trabajan para dejar todo en condiciones para recibir a quien este año fue campeón a nivel ATP en Chengdú.

Contenido patrocinado

Esta es la actriz mejor pagada de &#039;Stranger Things&#039; en la temporada final (y no es Millie Bobby Brown)

Esta es la actriz mejor pagada de 'Stranger Things' en la temporada final (y no es Millie Bobby Brown)

Confirman fatal accidente: Querida periodista muere tras caer al vacío desde 25 metros de altura

Confirman fatal accidente: Querida periodista muere tras caer al vacío desde 25 metros de altura

El concurso que premia tu sintonía con regalos imperdibles esta Navidad: “La Magia de Escuchar Radio Corazón”

El concurso que premia tu sintonía con regalos imperdibles esta Navidad: “La Magia de Escuchar Radio Corazón”

La triste pérdida que enluta a Priscilla Vargas: &#039;Estarás siempre en mi corazón&#039;

La triste pérdida que enluta a Priscilla Vargas: 'Estarás siempre en mi corazón'

&#039;Optimista hasta el último día&#039;: Delicada muerte enluta a rostro de matinal &#039;Tu Día&#039;

'Optimista hasta el último día': Delicada muerte enluta a rostro de matinal 'Tu Día'

Así se creó el vestuario y maquillaje de Stranger Things: con guiños al cine y la cultura pop — Somoslapercha

Así se creó el vestuario y maquillaje de Stranger Things: con guiños al cine y la cultura pop — Somoslapercha

David Gilmour sentencia un debate histórico y elige los 5 mejores guitarristas de la historia: ni Jimmy Page ni George Harrison

David Gilmour sentencia un debate histórico y elige los 5 mejores guitarristas de la historia: ni Jimmy Page ni George Harrison

Tras el estreno de &#039;Stranger Things 5&#039;: Esta es la popular canción ochentera que regresó a lo más escuchado de Spotify

Tras el estreno de 'Stranger Things 5': Esta es la popular canción ochentera que regresó a lo más escuchado de Spotify

CONCURSO: Gana entradas para Loserville con Limp Bizkit, Bullet For My Valentine, 311 y más

CONCURSO: Gana entradas para Loserville con Limp Bizkit, Bullet For My Valentine, 311 y más

¡Gana un auto nuevo y 5 millones! Asegura tu ticket por solo $1.000: RadioActiva y Curifor te cambian la vida

¡Gana un auto nuevo y 5 millones! Asegura tu ticket por solo $1.000: RadioActiva y Curifor te cambian la vida

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad