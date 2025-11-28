;

Viernes dorado para el Team Chile en los Juegos Bolivarianos: delegación logra oros en hockey césped, esquí náutico y taekwondo

En la jornada individualmente más exitosa hasta ahora en Lima, nuestros representantes ganaron seis títulos.

Carlos Madariaga

Un viernes totalmente exitoso ha tenido el Team Chile en la disputa de los Juegos Bolivarianos, considerando que, hasta el cierre de esta nota, ya van seis oros solo en esta jornada.

Quien comenzó con los festejos nacionales fue Cristóbal Robles, que sumó su segundo oro en Perú pues, tras haber ganado días atrás en el Rifle 3 Posiciones, ahora se impuso en el Rifle Tendido 50 metros del tiro al blanco.

A él se sumó una de las grandes cartas nacionales, Matías González, campeón del mundo en figuras, que se impuso en dicha categoría del esquí náutico con una puntuación de 12.410 puntos. En la misma disciplina, Agustina Varas ganó en el salto con un brinco de 44,2 metros.

Otro oro fijo que se cumplió fue el de las Diablas, la selección chilena de hockey césped, que goleó 9-0 en la final a Paraguay para ganar con claridad el título en los Juegos Bolivarianos.

A esto hay que sumar el gran nivel del taekwondo nacional: Cristian Olivero se impuso en la categoría bajo 68 kilos y Joaquín Churchill hizo lo propio en la categoría bajo 80 kilos.

Así las cosas, el Team Chile ya suma 70 medallas en los Juegos Bolivarianos, con 22 oros, 22 platas y 26 bronces, cosecha que los tiene cuartos en la tabla.

