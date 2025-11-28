;

VIDEO. Mujer sufrió un derrame cerebral y su ‘amigo’ que prometió cuidarla terminó abusando de ella

“En mi momento más vulnerable, se convirtió en una persona que yo no conocía”, relató.

José Campillay

Zavelia, una mujer mexicana de 40 años, denunció públicamente cómo su amigo Salvador la sometió a abusos sexuales y maltrato durante su recuperación de un derrame cerebral en 2021.

Todo ocurrió en su propio hogar, donde sufrió una hemorragia intraparenquimatosa similar a un accidente cerebrovascular.

Fue su entonces ‘amigo’ quien la llevó a un centro médico, donde le diagnosticaron escasas chances de volver a caminar.

Hoy, recuperada y activa en redes sociales, comparte su experiencia. Pero dentro de su relato llama la atención un hecho muy lamentable, evidenciando un episodio de abuso en un momento de vulnerabilidad y muy complejo en su vida.

Tras sufrir la hemorragia las cosas empeoraron con la muerte de sus padres por Covid-19. A esto se sumó la pérdida de su empleo y la de su perrita con cáncer.

En ese contexto, aceptó mudarse al departamento de Salvador, quien se ofreció a pagar gastos médicos, alimentos y enfermeras.

“A los 13 días del derrame murió mi papá por Covid y a la semana murió mi mamá por la misma causa. Tenía una perrita con cáncer que tampoco aguantó y murió”, contó al medio Telediario.

Manipulación y agresiones

“Él me confesó que me había amado por los últimos años y me implantó la idea de que yo también lo amaba; yo decía: ‘bueno, si es una persona que quiero mucho (...) me conoce muy bien’”, comenzó detallando Zavelia sobre el complejo episodio.

Salvador la convenció de que compartían un romance, pero pronto comenzó a ejercer abusos reiterados pese a las consecuencias que eso podía tener, dejando atrás todo tipo de amabilidad que en un momento aparentó.

“En mi momento más vulnerable, Salvador se convirtió en una persona que yo no conocía”, recuerda con nostalgia y sentimientos encontrados.

Un día me bajó los calzones y ya. Y yo no dije nada. Esto pasó más de una vez, a pesar del riesgo que implicaba para mi recuperación, pero no le importaba”, comentó.

Luego, endureció el control: colocaba comida fuera de su alcance, dejaba luces encendidas para impedirle dormir y la golpeaba dejando marcas, todo mientras ella permanecía inmovilizada.

Una lucha interna

En medio de toda la angustia que vivía día a día, Zavelia confiesa que afrontaba un “diálogo interno” donde se cuestionaba los hechos: “‘¿Cómo le vas hacer? Él sí te quiere’. Me auto juzgaba como si la egoísta y vanidosa fuera yo“.

Luego de cinco semanas viviendo juntos, en un momento de lucidez, le mujer se decidió: “Yo dije: ‘Esta no va a ser mi historia. No voy a acabar aquí”. Fue así como regresó a su casa y, poco a poco, pudo salir adelante.

Un año después del episodio, se enteró que Salvador mintió desde un comienzo en el hospital donde llegó, supuestamente a ayudarla, haciéndola pasar como “drogadicta”.

