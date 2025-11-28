La U no podrá usar el Estadio Nacional para recibir a Coquimbo Unido: azules ya consiguieron otro recinto

Malas noticias para Universidad de Chile. Este viernes se confirmó que los azules no podrán utilizar el Estadio Nacional para recibir a Coquimbo Unido el próximo martes.

Si bien, la ANFP ya había programado aquel encuentro en el coloso de Ñuñoa, el Instituto Nacional de Deportes (IND), propietario del recinto deportivo, decidió no autorizar su uso para el partido entre la U y el “Pirata”.

Según información de ADN Deportes, la decisión del IND tiene que ver con que este sábado se llevará a cabo el cierre de la Teletón en el Estadio Nacional y el show terminará en la madrugada del domingo, por ende, no daban los tiempos para entregar el recinto en condiciones.

La U será local en Santa Laura

El duelo entre Universidad de Chile y Coquimbo Unido finalmente se jugará en el Estadio Santa Laura, con un aforo de 18 mil personas y sin público visitante.

Además, el partido sufrió un cambio de horario. Inicialmente se iba a jugar a las 20:00 horas, pero ahora quedó pactado para las 18:00 horas, mientras que el día se mantiene: martes 2 de diciembre.